Roma, Soulé tra campo e mercato: il punto di ASRL

Dopo aver rifiutato tutte le altre proposte in estate per la Roma, Matias Soulé sta vivendo un momento di transizione in giallorosso

Arrivato in estate perché ritenuto l’elemento ideale per il 4-3-3 di Daniele De Rossi, Matias Soulé ha fortemente voluto la Roma, rifiutando diverse offerte del Leicester e di altri club inglesi. Acquistato dalla Juventus per circa 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus, l’argentino sta faticando ad imporsi con la nuova maglia, non solamente per sua responsabilità. Anche prima dell’esonero del tecnico ostiense, infatti, il cambio di modulo con successivo passaggio alla difesa a tre ha ridotto gli spazi del 21enne argentino.

L’arrivo di Ivan Juric rischia di confermare questo trend. Nel 3-4-2-1, infatti, non è previsto un esterno offensivo e le caratteristiche dell’ex Boca Juniors, per stessa ammissione dell’allenatore croato, non lo rendono un candidato credibile come esterno a tutta fascia. Il talento di Mar de la Plata dovrà così battagliare per un posto nella linea dei due trequartisti, entrando in competizione con Paulo Dybala, Tommaso Baldanzi e Lorenzo Pellegrini.

Calciomercato Roma, possibile prestito di Soulé a gennaio

Nel giro di meno di due mesi, dunque, Soulé è letteralmente passato dalle stelle alle stalle e dovrà lottare duramente per ritrovare quel ruolo importante che sperava di interpretare quando ha messo i colori giallorossi davanti a tutti gli altri. Nel caso in cui dovesse continuare a trovare poco spazio nel corso della stagione, secondo quanto appreso da Asromalive.it, lo scenario di una possibile cessione in prestito a gennaio non si potrebbe escludere al 100%. Anche per non correre il rischio di depotenziare un patrimonio così importante per il club.

Nonostante non sia riuscito sin qui a giustificare la spesa fatta dalla Roma, l’ex Juve può contare ancora su diversi estimatori, in Italia e in Europa, e alcuni club stanno già monitorando la situazione in vista di un potenziale inserimento nel corso della prossima finestra invernale di calciomercato.