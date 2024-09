Arbitro Roma-Venezia, UFFICIALE: coppia da incubo

Giungono ufficialmente le designazioni arbitrali della sesta giornata di Serie A, durante la quale la Roma affronterà in casa il Venezia

Mentre Ivan Juric perfeziona gli ultimi dettagli sulla delicata sfida di stasera con l’Athletic Bilbao, l’Associazione Italiana Arbitri (AIA) e la Lega hanno comunicato le designazioni per la sesta giornata della massima lega italiana e, per la Roma e i suoi tifosi, emergono notizie non particolarmente piacevoli a causa di alcuni attriti del recente passato con uno dei componenti della squadra arbitrale a cui è stata assegnata Roma-Venezia.

Per i giallorossi sarà a dir poco fondamentale confermare da subito le ottime impressioni restituite nel corso del match con l’Udinese, anche e soprattutto per risanare il rapporto con la Curva Sud e fornire a Juric delle nuove dosi di fiducia da parte del popolo capitolino.

Ricordiamo che, proprio nel corso dell’ultima partita di Daniele De Rossi da allenatore della Roma (Genoa-Roma 1-1), la Roma e i romanisti hanno reclamato con convinzione un rigore piuttosto solare, indicato anche da ex arbitri e opinionisti come un episodio a dir poco controverso (De Winter interviene sul piede di Dybala nel fallito tentativo di anticiparlo), sul quale sarebbe dovuto intervenire il VAR per delucidare le impressioni dell’arbitro in campo.

Chissà se il destino dello stesso DDR sarebbe cambiato nel caso in cui fosse stato assegnato quel rigore. I romanisti sono dunque piuttosto sensibili in questo momento a possibili disastri arbitrali.

Abisso in campo e Pairetto all’AVAR: i precedenti con la Roma

La squadra arbitrale sarà formata da Abisso – nel ruolo di arbitro centrale -; Pagliardini e Palermo a guardare le linee; come quarto uomo ci sarà Scatena; al VAR Paterna e all’AVAR Pairetto. Quest’ultimo, nel caso in cui voi foste tifosi romanisti capitati su questo articolo, potrebbe avervi fatto rizzare i capelli, a causa dei rinomati scontri dialettici avvenuti tra Pairetto e José Mourinho negli scorsi anni.

Impossibile non ricordare il gesto del telefono con annessa frecciatina “Ti ha mandato la Juve”, che costò allo Special One l’espulsione. Ricordi non dolcissimi neanche per Abisso, con cui, anche in questo caso, vi sono stati degli attriti con Mou: nel febbraio del 2022, in un Roma-Genoa, Abisso annullò il gol vittoria segnato da Nicolò Zaniolo per un fallo in attacco commesso da Abraham pochi istanti prima. Seguirono espulsione di Zaniolo e polemiche di Mou in conferenza stampa.