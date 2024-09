Bomber da urlo al posto di Vlahovic: niente Osimhen, Juve show

Bomber da urlo al posto di Vlahovic. Il mercato della Juventus ruota sempre, in ogni stagione, attorno al centravanti serbo.

Genoa e Lipsia, due trasferte che daranno non poche risposte a Thiago Motta. In questo lungo processo evolutivo la Juventus cerca conferme per fissare solide basi su cui ripartire la prossima stagione. La formazione bianconera è già cambiata tanto, ma cambierà ancora la prossima estate. Forse già a gennaio…

Il sistema di lavoro, e di giudizio, nonché le idee tattiche di Thiago Motta hanno già lasciato sul campo alcuni ‘feriti’. Alcuni gravi, altri meno. Fino a qualche settimana fa quando si parlava di Danilo lo si annunciava con il titolo di ‘capitano’. Ora potrebbe lasciare la Juventus già nella prossima sessione invernale di mercato. A gennaio. Non rischia certo di partire dopo le festività natalizie, ma la posizione di Dusan Vlahovic sembra sempre appesa ad un filo sottilissimo. Se si spezzerà a meno dipenderà tutto, come sempre, dal rendimento del classe 2000. La Juventus ha iniziato a guardarsi attorno, per non farsi trovare impreparata nel caso in cui il suo centravanti non rientrasse più nel futuro progetto bianconero.

Bomber da urlo al posto di Vlahovic. Non solo David

La via del gol da ritrovare ed un contratto da prolungare. Queste le condizioni che potrebbero assicurare a Dusan Vlahovic la permanenza alla Juventus. In caso di addio la Juventus è pronta.

L’insider bianconero, Edoardo Mecca, ha qualche informazione riguardante i progetti futuri che ha in mente Cristiano Giuntoli. Ed il futuro progetto bianconero ruota sempre attorno a Dusan Vlahovic ed all’ipotesi che il serbo lasci la Juventus. Secondo Edoardo Mecca, Giuntoli ha già il prospetto pronto per sostituire il classe 2000. Anzi due: Jonathan David accanto a Benjamin Sesko. Il centravanti del Lille, con il contratto in scadenza a giugno 2025, insieme all’attaccante sloveno del Lipsia, classe 2003. La Juventus e Giuntoli avranno a breve l’occasione di ammirarlo dal vivo dal momento che il club tedesco sarà il prossimo avversario dei bianconeri in Champions League.

Un parametro zero ed un bomber da 100 milioni di euro. Doppia illusione o doppia ‘giuntolata’?