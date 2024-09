Calciomercato Roma, firma ‘in corsia’: un lampo per la svolta

Calciomercato Roma, lo squillo che può rimescolare in maniera inevitabile le carte in tavola: ha fatto tutto Juric. Ecco i dettagli

A poche ore dal fischio d’inizio della gara contro l’Athletic Bilbao, Juric non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi di formazione in vista di una gara dal peso specifico non indifferente. Dopo i tre punti conquistati in campionato contro l’Udinese, valsa la prima vittoria stagionale, la Roma è alla ricerca di nuove conferme, questa volta in Europa League. Oltre alla questione campo, però, a tenere banco in caso giallorossa sono anche le questioni più squisitamente dirigenziali.

Il che, tralasciando gli ultimi importanti scossoni che sta portando ad un clamoroso restyling del management giallorosso, si intreccia con le nuove, future mosse di calciomercato. Chiusa una campagna trasferimenti nella quale la Roma è riuscita a completare diversi acquisti sul filo di lana, Ghisolfi sta continuando a lavorare sotto traccia per non farsi trovare impreparato in vista dell’apertura della prossima finestra invernale di calciomercato. A tenere banco, però, saranno anche le vicende legate ai futuri rinnovi contrattuali.

Calciomercato Roma, El Shaarawy tra campo e mercato: prossimi mesi decisivi

Una delle note positive che ha avuto modo di mettersi in mostra nel corso della sfida con l’Udinese è stata sicuramente la prestazione di Stephan El Shaarawy. Impiegato nella posizione di esterno a tutta fascia, il jolly italiano ha fornito una prestazione molto convincente sotto tanti punti di vista.

Dopo le tante ombre e poche luci che avevano caratterizzato il suo inizio di stagione, El Shaarawy ha dunque colto l’occasione concessagli da Juric, che non ha esitato a schierarlo titolare alla sua ‘prima’ sulla panchina della Roma. In un senso o nell’altro, le prossime settimane risulteranno comunque molto importanti per il futuro del ‘Faraone’, legato ai giallorossi da un contratto in scadenza nel 2025 che non è stato ancora rinnovato. Accostato anche alla Juventus in quanto profilo eventualmente funzionale alle idee tattiche di Thiago Motta, l’ex jolly di Genoa e Milan potrebbe comunque continuare la sua avventura nella Capitale con un nuovo rinnovo nel caso in cui si creassero le premesse per una sua permanenza. Gli ultimi segnali lanciati da El Shaarawy sul campo non sono passati inosservati: seguiranno aggiornamenti.