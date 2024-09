Cessione Roma, Alessio Manieri: “Fino a quella data non si può decidere” | ESCLUSIVO

Oltre alle vicende di campo, in casa Roma continuano a tenere banco anche le vicende societarie. Nuovo annuncio in esclusiva

Non sono giorni banali in casa Roma. Dopo l’ufficialità dell’esonero di Daniele Rossi e la scelta di puntare immediatamente su Ivan Juric, i giallorossi stanno attraversando una fase di transizione tutt’altro che banale. Oltre al deciso restyling del management giallorosso, nei giorni scorsi erano ritornati prepotentemente in auge voci riguardanti una possibile cessione del club da parte dei Friedkin.

In particolar modo, Adnkronos aveva posto sul piatto della bilancia “possibili contrasti emersi tra Dan e Ryan Friedkin nati da diverse valutazioni nelle ultime settimane” che starebbero portando ad una “diversa visione strategica sulle prossime mosse”. In estrema sintesi, almeno stando a quanto circolato con sempre più insistenza in questi giorni, la proprietà americana della Roma sarebbe dinanzi ad un bivio: cedere il club oppure avviare un rilancio ad ampio respiro. Ipotesi, quest’ultima, suffragata anche dal comunicato con il quale i Friedkin hanno dichiarato a chiare lettere la volontà di continuare a puntare forte sul club giallorosso.

Cessione Roma, Alessio Manieri: “Fino a marzo-aprile non si può decidere”

Il tema riguardante una possibile cessione della Roma, come prevedibile, sta dunque calamitando l’attenzione mediatica. Un argomento, quest’ultimo, del quale si è parlato anche nel corso della seconda diretta Twitch di Asromalive, nella quale Alessio Manieri – conosciuto sui social anche come ‘Daje Ale’ – ha rivelato un’importante indiscrezione a riguardo.

In parte smentendo o comunque ridimensionando il tam tam di notizie circolate negli ultimi giorni, Manieri ha fissato una data ben precisa a partire dalla quale l’eventuale cessione del club potrà diventare effettivamente un argomento di discussione nei piani alti della Roma: “Fino a marzo-aprile non si può decidere niente in merito alla cessione societaria. Non conosco il motivo, se esso sia collegato allo stadio, ai risultati o a qualche altro aspetto, ma fino a quella data non si può decidere”.