Da De Rossi all’errore sul goal subito, Mancini non si nasconde

Roma-Athletic Bilbao, Mancini non si nasconde. Ecco l’annuncio del capitano dopo il pareggio in Europa League.

Plurime ma preventivabili le difficoltà incontrate dalla Roma nel corso della gara inaugurale di Europa League di questa sera, che aveva visto Dovbyk e colleghi distinguersi per una prestazione convincente nello spezzone centrale e finale della prima parte di gara, mettendo in difficoltà gli uomini di Valverde per diversi momenti di gioco.

Da recriminare qualche occasione sciupata sotto porta, tra cui, su tutte, quella di Matias Soulé, da inserire in una serie di eventi sicuramente non ampissima ma che ha alla fine visto i giallorossi di Juric ricevere la beffa di Paredes su calcio piazzato, circa cinque minuti prima del novantesimo e in grado di condannare al pareggio la Roma al termine di una prestazione positiva. A commentarla, ai microfoni di Sky Sport, anche Gianluca Mancini, questa sera capitano della squadra vista l’assenza di Lorenzo Pellegrini.

“Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene contro una squadra forte. Abbiamo iniziato bene nel 2t, potevamo raddoppiare con Soulé, che sicuramente si rifarà. Loro hanno cambiato tanto, ci siamo abbassati, pur senza subire tanto. Peccato, prendere goal su palla inattiva rode”.

“Potevamo stare più svegli, potevamo mettere uno più alto sul secondo palo. Sono cose che a questo livello bisogna limare per non subire goal del genere. Ma adesso è andata così e cercheremo di lavorare per migliorare. Capiamo il pubblico, come detto domenica, ci è dispiaciuto tantissimo per quanto accaduto e non bisogna nasconderci, dal momento che De Rossi era fondamentale ed una grande persona. Bisogna fare risultati per riappacificarci con il pubblico“.