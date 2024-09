Roma-Athletic Bilbao, le parole di alcuni dei protagonisti della squadra di Juric. Ecco il commento dopo il pareggio in Europa League.

Diversi i protagonisti espressisi sulla gara di questa sera tra Roma e Athletic Bilbao, terminata con il pareggio per 1 a 1 al termine di una prestazione attenta e, nel complesso positiva, da parte degli uomini di Ivan Juric. A commentarla, dapprima l’eclettico trequartista, Tommaso Baldanzi.

“Siamo calati e loro sono migliorati. Colpa nostra, abbiamo sbagliato, ma abbiamo fatto una bella prestazione e forse meritavamo di più. Penso ci sia tutto il secondo tempo da analizzare, siamo calati e abbiamo un po’smesso. La colpa è di tutti, da domani torneremo a lavorare per portare punti europei a casa. L’impatto col pubblico? Un po’meglio, ma non dobbiamo guardarci tanto”.

“Dobbiamo continuare a lavorare per fare in modo che i risultati arrivino. Avevamo un bellissimo rapporto con De Rossi, il ruolo che mi sta dando Juric è molto simile a quello che mi aveva proposto De Rossi come mezz’ala. Cerco sempre di dare il massimo. Al mister piace difendere insieme e che si segua l’uomo. Avevamo lavorato per scoprirli dal lato mio e di Angelino. Eravamo riusciti a fare goal e giocare nella loro metà campo”.

Roma-Athletic Bilbao, le parole di Koné e Dovbyk

A commentare alcuni avvenimenti e la gara di questa sera anche due altri protagonisti di questa Roma, quali Konè e Dovbyk, espressisi ai microfoni Sky Sport poco dopo lo stesso Baldanzi. Il centrocampista giallorosso ha così parlato: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, nel secondo tempo abbiamo avuto maggiori difficoltà. Restano tante cose positive, ma è un peccato per l’esito finale. La gara è stata molto intensa e ricca di duelli e si è un po’complicata. Questo ci ha fatto abbassare la lucidità e fatto subire quel goal”.

“Dobbiamo continuare a lavorare in questo modo e limare i dettagli. Il gioco di Juric è diverso da quello di De Rossi, ma mi piace adattarmi ai vari stili e mi piace imparare. I primi giorni era tutto un po’nuovo ed è stato un po’difficile, ma sono contento e sto crescendo. Spero di diventare quasi perfetto nel corso della stagione”.

Dovbyk: “Non era il risultato che volevamo ma continueremo a lavorare. All’inizio ho avuto bisogno di ambientarmi, ma ora mi sto adattando alle varie situazioni e compagni. Normale avere bisogno di tempo per trovare spazio in campo, mi sto adattando anche al nuovo allenatore e sento che le cose stiano andando sempre meglio“.