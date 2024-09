Friedkin, non basta una vittoria: nuova protesta dei tifosi della Roma

Roma, ancora una protesta in città contro i Friedkin. Nella notte la Capitale è stata riempita di manifesti contro la scelta dell’esonero di Daniele De Rossi

Ancora i Friedkin nel mirino. Ancora la società nel cuore delle attenzioni dei tifosi della Roma dopo l’esonero di Daniele De Rossi della scorsa settimana. Nemmeno la vittoria contro l’Udinese ha fatto affievolire quel sentimento che ha accompagnato la squadra tutta la scorsa settimana.

Sì, perché secondo quanto riportato da Lapresse, nella notte la città è stata tappezzata di manifesti contro la proprietà americana che ha anche diramato un comunicato stampa, dopo la decisione di dare il benservito a Daniele, sottolineando che nemmeno l’acquisizione dell’Everton cambia i piani che hanno per il club. Insomma, le parole a quanto pare non bastano più. E solamente un cammino importante sia in campionato che in Europa League potrà far cambiare un poco le cose.

Roma, ecco il testo dei manifesti

“Daniele De Rossi il nostro vanto, Yankee go home“. Questa è la scritta che si legge su molti manifesti affissi questa notte a Roma. “L’iniziativa in forma anonima fatta da alcuni tifosi a sostegno all’ex allenatore giallorosso avviene nel giorno dell’esordio della squadra di Juric in Europa League, questa sera con l’Atletico Bilbao all’Olimpico”.

“I manifesti – si legge ancora sull’agenzia di stampa – sono comparsi su Lungotevere da Testaccio allo Stadio, Tangenziale sopra corso Francia e direzione stadio, Circonvallazione Clodia, Stadio lato Maresciallo Giardino e Aula bunker”. La protesta quindi non si placa e non è la prima contro i Friedkin nel corso di questi anni di gestione della squadra giallorossa. Loro, dal proprio canto, continuano per la propria strada. Ma il clima è quello che è, non ci possono essere dubbi. E vedremo come nei prossimi mesi si evolverà questa situazione.