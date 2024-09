Milan, un solo derby non basta: colpo bianconero da 18 milioni

Galvanizzato dal successo contro l’Inter, ora il Milan si prepara a giocare un altro derby, ma in chiave calciomercato. Richiesta da 18 milioni per il colpo bianconero e concorrenza dei rivali per Ibrahimovic.

Dopo sei sconfitte consecutive il Milan è tornato a vincere il Derby della Madonnina contro l’Inter di Simone Inzaghi. I rossoneri, guidati in panchina dall’ex Roma Paulo Fonseca, hanno avuto la meglio nella stracittadina di Milano, risolta grazie alla rete di Matteo Gabbia in extremis. Ora per il nuovo dirigente Zlatan Ibrahimovic è il momento di preparare un altro derby, ma stavolta non sul rettangolo di gioco. I rossoneri hanno messo nel radar un colpo da 18 milioni in casa bianconera, ma c’è da fare i conti con la concorrenza degli acerrimi rivali sul fronte delle entrate.

Ritrovata la vittoria nel derby, che ha consegnato tre punti pesantissimi per Paulo Fonseca, il Milan sembra già pronto a rompere gli indugi in vista del calciomercato invernale. La squadra rossonera, grazie alla vittoria sull’Inter nella stracittadina di domenica scorsa, ha agganciato i nerazzurri a 8 punti in classifica in Serie A. Oltre al prossimo appuntamento sul campo, che vedrà i rossoneri ospitare il Lecce domani, la dirigenza milanista sembra pronta a pescare un rinforzo bianconero nel mercato di gennaio. Ma c’è un altro derby con cui fare i conti per Zlatan Ibrahimovic e soci.

Calciomercato Milan, colpo bianconero in Premier League: nuovo derby in Serie A

Secondo quanto rimbalza dall’Inghilterra il Milan ha messo nel radar il terzino britannico Kieran Trippier. Il laterale classe ’90 sta trovando molto spazio nelle scelte di Eddie Howe in casa Newcastle. Il tecnico dei bianconeri inglesi gli ha preferito in più di un’ occasione il giovane Valentino Livramento, ed ora la cessione del terzino torna un tema d’attualità in vista di gennaio.

Secondo quanto riporta Teamtalk.com, sulle tracce di Trippier in Serie A ci sono Milan ed Atalanta. La richiesta dei bianconeri britannici si assesterebbe tra i 15 ed i 18 milioni di euro, mentre i club italiani vorrebbero chiudere con la formula del prestito nella sessione di calciomercato invernale.