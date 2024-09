ROMA-ATHLETIC BILBAO. inizia l’avventura europea della formazione guidata da Ivan Juric. Obiettivo. proseguire il cammino intrapreso contro l’Udinese.

Il suo esordio è avvenuto nell’atmosfera più pesante. Il popolo giallorosso ‘avvelenato’ con la società Roma per aver esonerato una bandiera giallorossa senza se e senza ma. Ivan Juric ha ‘incassato’ tutto. In silenzio.

In campo la sua Roma ha strapazzato i bianconeri friulani e colto la sua prima vittoria. Il morale sta iniziando a risalire ma non c’è tempo per rallegrarsi dal momento che un altro grande impegno attende i giallorossi. Dopo l’esordio in campionato per il tecnico croato è infatti in arrivo l’esordio europeo. Dopo aver ‘battezzato’ la nuova Champions League, è ora il momento del battesimo ufficiale della nuova Europa League. L’avversario è da prendere con le molle poiché appartiene alla nobiltà del calcio europeo: l’Athletic Bilbao. La formazione di Valverde può vantare due esterni di grande qualità come Nico Williams ed Iñaki Williams. Da loro arriveranno probabilmente i pericoli maggiori per la difesa della Roma.

Udinese e Athletic Bilbao, doppio impegno interno e doppia possibile vittoria. La Roma è già a metà del guado.

Roma-Athletic Bilbao, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ivan Juric sembra intenzionato a confermare la coppia gol di domenica Dovbyk–Dybala con Soulé che potrebbe partire ancora dalla panchina.

In difesa spazio ad Hermoso che ha avuto la meglio al ballottaggio con Angelino. Il tecnico croato ha in mente qualche cambio rispetto all’undici iniziale di domenica scorsa contro l’Udinese.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Pisilli, El Shaarawy; Dybala, Baldanzi; Dovbyk.

Allenatore: Juric.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Agirrezabala; Lekue, Paredes, Vivian, Berchiche; Ander Herrera, Prados; Nico Williams, Gomez, Iñaki Williams; Guruzeta. Allenatore: Valverde.

La gara tra Roma e Athletic Bilbao sarà trasmessa in esclusiva su Sky. Il match sarà trasmesso sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport. Disponibile lo streaming su Skygo e Now.