Roma-Athletic, infortunio Dybala: allarme Juric

Infortunio Dybala, Juric lancia l’allarme in diretta dopo Roma-Athletic. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Diversi i punti toccati da Ivan Juric ai microfoni Sky Sport dopo il fischio finale della delicata quanto affascinante gara di Europa League contro l’Athletic Bilbao. Ad attirare l’attenzione, oltre all’analisi di una gara che con maggiore attenzione avrebbe potuto assicurare il bottino pieno ai giallorossi, sono state soprattutto le parole dell’allenatore giallorosso sulle condizioni di Paulo Dybala.

“Momenti belli di grande calcio e anche lo stadio lo percepiva. Al secondo tempo loro sono abituati a questo tipo di calcio e ti impediscono di non andarli a prendere e pressare. Abbiamo sofferto, senza subire delle vere e proprie occasioni. Grandissimo peccato, dovevamo essere più cinici in alcune occasioni e abbiamo pagato anche quell’occasione non concretizzata di Soulé. Restano tante cose positive“.

Sul goal subito: “Sul secondo palo eravamo 2 vs 1 e c’era Mario Hermoso con Angelino che pure essendo piccolino salta bene. Sono piccoli dettagli ed è un peccato. I ragazzi hanno fatto un’ottima partita.

“Dobbiamo preparare una gara alla volta. Saud deve abituarsi ai concetti e c’è bisogno di tempo per lavorare, ma ha gamba e velocità. Loro hanno fatto subentrare grandi giocatori, ma resto molto felice. Ho diversi giocatori giovani e interessanti sui quali lavorare. Abbiamo fatto bene, magari un po’lenti nei primi dieci minuti. Bisognava fare più goal, mi dispiace perché ho visto tante cose positive, anche con l’Udinese”.

“Dybala ha sentito un po’di fastidio, domani vediamo. Adesso è inutile parlare. Non era una staffetta, è stato un cambio obbligato, volevamo farlo giocare almeno fino al 65esimo, ma non siamo riusciti”. Proprio sulle condizioni di Dybala, vanno segnalati gli aggiornamenti di Filippo Biafora, che ha parlato di indurimento al flessore, che ha portato precauzionalmente al tanto discusso e chiacchierato cambio con Soulé all’intervallo.