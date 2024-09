Roma-Udinese, UFFICIALE: aperta indagine. La sfida di domenica, conclusasi con il trionfo dei giallorossi per 3-0, non è ancora finita.

Roma-Udinese è stata una partita spartiacque. E’ stata la prima sulla panchina giallorossa di Ivan Juric. E’ stata la gara che ha regalato la prima vittoria in campionato alla formazione giallorossa.

E’ stata, però, anche e soprattutto, la domenica della contestazione partita dal cuore del tifo giallorosso: la Curva Sud. I tifosi della Roma hanno voluto far ‘sentire’ la loro voce con la loro assenza all’interno dello stadio. Il martedì nero, marchiato dall’esonero di Daniele De Rossi, meritava una risposta forte. Annunciata immediatamente dopo ‘il fattaccio‘, ha avuto ampio spazio su tutti i media, e non soltanto romani e romanisti. Qualcosa, però, non deve essere andata come previsto a livello di comunicazione se l’AGCOM, ovvero l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha deciso di intervenire.

Roma-Udinese, UFFICIALE: entra in campo l’AGCOM

L’AGCOM ha infatti avviato un’istruttoria riguardo le immagini relative alla contestazione del tifo giallorosso durante la sfida di domenica contro l’Udinese, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A.

L’obiettivo dell”Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è evidente. In un comunicato ha precisato come il fine dell’indagine sia il diritto di cronaca ed il suo pieno rispetto. Punto fondamentale è che le immagini di eventi di interesse pubblico siano disponibili a tutti gli organi di informazione. Ciò di cui AGCOM intende accertarsi è che non vi siano stare restrizioni ingiustificate all’accesso delle immagini. Un tema importante, spesso volutamente ignorato e persino sottovalutato da parte di chi non dovrebbe né ignorarlo né sottovalutarlo. La sfida dell’Olimpico lo ha riportato in primo piano.

Roma-Udinese non è ancora finita. Così come la protesta del popolo giallorosso contro la proprietà americana. Nonostante il 3-0 ai friulani.