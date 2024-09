Dalla Juve alla Roma: Ghisolfi mette la freccia in Serie A | ASRL

Le prime due partite dell’era Juric hanno messo in evidenza alcune lacune che la Roma proverà a colmare durante il calciomercato di gennaio

Una vittoria (bella e perentoria) e un pareggio (da luci e ombre): è questo il bottino collezionato da Ivan Juric dopo nelle due prime uscite come allenatore della Roma. Finito suo malgrado nel tritacarne della contestazione dei tifosi a causa del discutibile esonero di Daniele De Rossi, il tecnico croato sta cercando di dare la propria impronta alla squadra, traslando nella Capitale le idee tecnico-tattiche fatte vedere nelle ultime stagioni tra Verona e Torino.

Il compito non sarà sempre facile anche, se non soprattutto, per alcune carenze strutturali nella rosa che sono emerse con forza nella sfida di giovedì sera in Europa League. Il pari interno per 1-1 contro l’Athletic Bilbao ha messo in mostra le lacune che nemmeno una campagna acquisti da circa 120 milioni di euro hanno saputo colmare e per questo nel corso del calciomercato di gennaio Florent Ghisolfi sarà chiamato ad inserire nel roster almeno uno o due tasselli.

Calciomercato Roma, sfida alla Juventus sulla fascia

L’infortunio di Zeki Celik ha offerto a Saud Abdulhamid l’opportunità di fare il suo esordio ufficiale in maglia giallorossa, ma la sua prestazione è stata a dir poco da rimandare. Tra passaggi sbagliati e incertezze tattiche, l’esterno arabo ha dimostrato di non essere ancora pronto per il calcio europeo e vista la penuria di esterni destri di ruolo, è molto probabile che il prossimo inverno si vada ad intervenire proprio in quella zona del campo.

Con Stepahan El Shaarawy e Nicola Zalewski pronti a cambiare fascia in caso di necessità fino a gennaio, Ghisolfi e Juric hanno già una serie di nomi che potrebbero fare al caso dell’ex allenatore del Torino, anche se alcuni di essi, tipo Vanderson del Monaco e Wesley del Flamengo, non sono tesserabili in quanto l’acquisto di Saud ha esaurito gli slot da extracomunitario per questa stagione.

Secondo quanto appreso da Asromalive.it, un profilo che piace sia per caratteristiche tecniche che per questioni anagrafiche è quello di Jackson Tchatchoua. Il 23enne di nazionalità belga e camerunese ha ben impressionato sia nella scorsa stagione che nell’avvio di questa in corso e il suo nome è finito anche nel mirino di altre squadre italiane, compresa la Juventus allenata da Thiago Motta. Il Verona, dal canto suo, ha già dimostrato di non farsi problemi a vendere anche durante il mercato invernale e ha già fissato il prezzo in 15 milioni di euro.