Rivoluzione Juventus: bocciatura pesante e scambio con Vlahovic. Ecco quello che potrebbe succedere nel corso dei prossimi mesi

Gli attaccanti sono sempre quelli che accendono l’attenzione dei tifosi quando si parla di calciomercato. Sono quelli che solitamente decidono le partite, quelli che con i loro gol riescono in molte circostanze e togliere le castagne dal fuoco anche agli allenatori.

Diciamo così: al momento quelli decisivi sono merce rara. Sono davvero pochi quelli che riescono a impattare immediatamente nelle partite e a calarsi immediatamente in un nuovo campionato quando cambiano squadra. Serve oggettivamente del tempo, ma molte squadre questo tempo non ce l’hanno. Una di queste, ad esempio, è il Manchester United: da quelle parti, già da due estati, hanno deciso di prendere dei calciatori che arrivavano dalla Serie A. Prima è toccato a Hojlund, adesso a Zirkzee. Ma entrambi non è che abbiamo avuto questo grosso impatto. Tant’è che Ten Hag, secondo le informazioni che sono state riportate da ElNacional.cat, avrebbe fatto una richiesta alla società per risolvere il mal di gol.

Rivoluzione Juventus: via Vlahovic dentro Zirkzee

Nel mirino dei Red Devils ci sarebbe finito l’attaccante del Lipsia Benjamin Sesko. Un centravanti che è entrato nei radar di molte big europee. Non è da escludere un assalto il prossimo anno da parte della squadra inglese, sia se dovesse rimanere il tecnico olandese, sia se dovesse andare via (si parla anche di Inzaghi come sostituto).

Un’entrata porterebbe inevitabilmente anche ad un’uscita. E chissà, magari potrebbe rientrare in Serie a Zirkzee, che è stato cercato dal Milan e che potrebbe nuovamente interessare alla Juventus. In casa bianconera c’è un nodo bello importante che non è stato ancora sciolto e che riguarda Vlahovic: il serbo, classe 2000, ha un contratto di 12milioni di euro all’anno che Giuntoli vorrebbe spalmare allungando quell’accordo in scadenza nell’estate del 2026. Ma per il momento non ci sono stati incontri, quindi non è da escludere, nemmeno in questo caso, un addio. E magari la Juve con i soldi dell’ex Fiorentina potrebbe intavolare i discorsi con Zirkzee, che con Motta è diventato un giocatore totale. Intreccio internazionale, insomma. E siccome il calciomercato è ricco di sorprese non si può davvero escludere nulla. Nemmeno uno scambio con Vlahovic.