Roma-Athletic non è finita, comunicato UFFICIALE: “Inaccettabile”

Roma-Athletic non è ancora finita: comunicato ufficiale del club spagnolo dopo la partita dell’Olimpico. Nel mirino i propri tifosi.

Ieri sera la Roma ha pareggiato in casa contro l’Athletic Bilbao, 1-1, ma ad un certo punto, durante il match, alcuni tifosi della squadra spagnola hanno lanciato dei fumogeni verso la tribuna giallorossa. Un comportamento che al club spagnolo non è piaciuto, tant’è che la stessa società, nella notte, ha diramato un durissimo comunicato stampa contro i propri tifosi.

“L’Athletic Club desidera esprimere la sua più ferma condanna per gli atti inaccettabili compiuti da una minoranza di persone che si sono recate alla partita di Europa League contro l’AS Roma e che si trovavano sugli spalti degli ospiti. Durante la partita, questo piccolo gruppo ha acceso razzi e ne ha lanciati alcuni sugli spalti locali, contravvenendo alle norme di sicurezza e offuscando l’immagine dei nostri tifosi, noti per il loro comportamento esemplare e il loro sostegno incondizionato alla squadra in qualsiasi circostanza”.

Roma-Athletic, le scuse ai giallorossi

“Questi atteggiamenti non rappresentano i valori storici dell’Athletic Club, come il rispetto, la sportività e la convivenza. Il club lavora sempre per promuovere un’atmosfera positiva durante gli eventi sportivi – si legge nella nota – sia a San Mamés che in trasferta, e lotterà instancabilmente per garantire che non ci siano atteggiamenti che mettano in pericolo la sicurezza dei partecipanti o macchino la reputazione dei nostri tifosi. Come ha detto Valverde alla fine della partita: “Per tutti noi, il calcio è una festa. E questo non è il calcio, non ci piace”.

“L’Athletic Club, in collaborazione con le autorità competenti, sta già adottando le misure necessarie per identificare i responsabili e garantire l’applicazione delle sanzioni corrispondenti. Il Club lavorerà per sradicare questi comportamenti, tolleranza zero. Questa minoranza non rappresenta i nostri fan. Il capitano Oscar de Marcos, insieme a Iñaki Williams, hanno fatto sapere a questa minoranza di tifosi alla fine della partita che il loro atteggiamento “è inammissibile”.

“L’Athletic ringrazia la stragrande maggioranza dei suoi tifosi – si chiude – per il loro comportamento a Roma, continuano a dimostrare il loro impegno per il Club e per i valori che ci rendono unici e lo hanno dimostrato ancora una volta in un viaggio di 3.000 persone nella capitale italiana senza alcun incidente e mostrando con orgoglio i nostri colori e la nostra identità.

E infine le scuse: “L’Athletic Club desidera scusarsi con l’AS Roma e i suoi tifosi che sono stati colpiti dall’atteggiamento di queste persone“.