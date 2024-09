Roma, l’oggetto misterioso fa discutere: “Non ha certezze”

Roma, l’oggetto misterioso che inizia a far discutere. Il pareggio nella gara d’esordio in Europa League, non facilita la questione.

Il grande mercato estivo della Roma, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, sta offrendo differenti risultati. Non tutti si sono integrati in egual misura ed il repentino, ed improvviso, cambio della guida tecnica sicuramente qualche scompenso lo ha comportato.

Ivan Juric non è Daniele De Rossi. Sono due allenatori differenti con differenti concezioni di gioco. Florent Ghisolfi ha tentato, e non sempre ci è riuscito, di accogliere i desiderata del tecnico di Ostia. Juric, entrato con il treno in corsa, cerca di ‘adattare’ gli uomini a sua disposizione al suo calcio. Una rosa ampliamente ‘ristrutturata’ ed i primi risultati che non sono stati soddisfacenti. Con il cambio dell’allenatore è arrivata la prima vittoria stagionale della Roma. L’esordio in Europa League avrebbe potuto rappresentare il doppio colpo vincente da regalare ad una tifoseria ancor scossa ed arrabbiata per l’allontanamento dell’ex Capitan Futuro. Il pareggio contro l’Athletic Bilbao lascia l’amaro in bocca. Lascia, inoltre, filtrare dubbi e domande messe sul tavolo in attesa di chiare risposte.

Una riguarda, in maniera specifica, uno degli ultimi acquisti in casa Roma.

Roma, l’oggetto misterioso chiamato Mats Hummels

La Roma, fino a domenica scorsa non aveva ancora vinto nessuna partita. L’Udinese ha rappresentato un’inversione di tendenza che la gara contro l’Athletic Bilbao avrebbe dovuto confermare. Così non è stato.

Il pareggio degli spagnoli, maturato negli ultimi minuti, ha posto in primo piano il confermato non utilizzo di Mats Hummels, l’esperto difensore tedesco arrivato nella capitale da svincolato dopo aver concluso il suo rapporto con il Borussia Dortmund. A favore del difensore tedesco ha speso parole importanti una pietra miliare del calcio teutonico, Lothar Matthaus. L’ex fuoriclasse dell’Inter e della nazionale tedesca si è detto sicuro che il difensore avrà presto il suo spazio dal momento che il tecnico giallorosso punterà sulla sua grande esperienza. Per Lothar Matthaus il giallorosso Mats Hummels: “Sarà sicuramente in grado di aiutare una squadra che ora non è piena sicurezza” . Parola di ex fuoriclasse.