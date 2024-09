Roma-Venezia, non solo Dybala: doppio recupero

La Roma prepara la sfida di campionato contro il Venezia dopo aver raccolto un pareggio contro l’Athletic: c’è un doppio recupero oltre Dybala

Juric dovrà valutare attentamente le condizioni di alcuni giocatori, per decidere chi mandare in campo nella prossima giornata di Serie A. C’è una duplice notizia positiva per il tecnico croato che arriva direttamente da Trigoria.

La Roma non è riuscita ad andare oltre l’1-1 nell’esordio in Europa League contro l’Athletic Bilbao. Una gara molto tirata che ha visto gli uomini di Juric venire raggiunti dal colpo di testa di Paredes all’85’. Una beffa dopo un ottimo primo tempo e dopo aver avuto diverse occasioni per raddoppiare e chiudere il match. Nemmeno il tempo di respirare e si torna subito in campo per la Serie A. Domenica alle 15 si disputa la sesta giornata, che vedrà i giallorossi opposti al Venezia dell’ex Eusebio Di Francesco. Capire come potrà essere impostata la formazione non è poi così difficile, anche perché diverse scelte sembrano essere obbligate.

Di certo c’è il problemino accusato da Paulo Dybala, non così grave, visto che dagli accertamenti svolti in mattinata non è emersa nessuna lesione, ma sufficiente a tenerlo a riposo per questo turno. L’argentino, come ribadito da Juric più volte, va gestito nel migliore dei modi per evitare infortuni e ricadute. Per lui anche la trasferta contro gli svedesi dell’Elfsborg potrebbe essere un’occasione per riposare, per essere poi al meglio contro il Monza.

Recuperano sia Celik che Pellegrini: entrambi a disposizione di Juric contro il Venezia

Chi invece non dovrebbe aver problemi per scendere in campo già contro il Venezia è Zeki Celik. Il terzino turco ha accusato un indurimento muscolare proprio negli ultimi minuti della sfida con l’Athletic Bilbao. Questo ha costretto Juric a buttare nella mischia Saud Abdulhamid, apparso quanto meno in difficoltà dal punto di vista tattico. L’esterno arabo non ha particolarmente convinto nei 20′ concessigli dal tecnico giallorosso. Fortunatamente in campionato Celik potrà essere a disposizione e riprenderà regolarmente il suo posto sulla corsia di destra.

Un altro recupero per Juric è quello di Lorenzo Pellegrini. Il capitano ha accusato un problema al ginocchio contro l’Udinese, ma già ieri stava decisamente meglio. Con le cure del caso anche lui è pronto a prendersi una maglia da titolare contro Di Francesco, che lo lanciò nelle sue prime fasi romane. Il ruolo alle spalle di Dovbyk sarà probabilmente appannaggio del capitano e di Baldanzi, che ha convinto più di Soulé in queste prime uscite.