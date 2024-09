Sgasata Juventus-Roma, ci risiamo: la sfida infiamma il mercato

Protagoniste della scorsa sessione di calciomercato, Juventus e Roma potrebbero tornare a ricamare intrecci importanti per le rispettive campagne acquisti

Archiviato il risultato di Europa League contro l’Athletic Bilbao, per la Roma è già tempo di guardare ai prossimi impegni ufficiali. Sbloccatasi in campionato con la prima vittoria stagionale, la compagine di Juric è chiamata a trovare continuità di rendimento per limare la distanza che ancora intercorre dai posti di vertice. Nel frattempo, sebbene la sessione di calciomercato si sia chiusa da poco meno di un mese, a tenere banco sono ancora le vicende extra campo.

Oltre alle inevitabili tematiche relative al restyling societario, infatti, in casa Roma non vogliono trovarsi impreparati in vista del mercato di gennaio, ma non solo. Nell’ottica del medio-lungo periodo, infatti, Ghisolfi non sta smettendo di scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni invitanti sia sul discorso prezzo, che ovviamente sul tema qualità. Tra i ruoli sotto la lente di ingrandimento del ds giallorosso, impossibile non menzionare la corsia destra, che potrebbe non fermarsi all’acquisto di Saud Abdulhamid. Proprio l’utilizzo con il contagocce del laterale saudita, infatti, pone inevitabili interrogativi. Inoltre, sebbene abbia risposto presente alle prime chances che gli sono state concesse da mister Juric, il futuro di Celik potrebbe vivere nuovi sbocchi nei prossimi mesi.

Calciomercato Roma, problemi in corsia: possibile sfida con la Juve per Tiago Santos

Mettendo in campo questi due temi, non appare fuorviante ipotizzare l’acquisto di un nuovo esterno destro. Del resto, i sondaggi esplorativi effettuati per Vanderson e Wesley si inseriscono proprio in questo scenario. Sotto questo punto di vista, un nome che potrebbe ritornare prepotentemente in auge in ottica Roma è quello di Tiago Santos.

Già accostato diversi mesi ai giallorossi, quello dell’attuale esterno portoghese classe ‘2002 è un profilo che fa gola e non poco anche ad altri club italiani. Tra questi, impossibile non menzionare la Juventus: da sempre molto attento al mercato in Ligue 1, Cristiano Giuntoli nelle scorse settimane ha provato a capire la fattibilità di un’operazione che però, di fatto, non è mai stato sul punto di avviare. A prescindere dall’exploit di Savona, l’acquisto di un nuovo esterno destro potrebbe animare le prossime sessioni di calciomercato della Juventus. Se non nell’immediato, soprattutto in estate. Tiago Santos piace e non poco alla ‘Vecchia Signora’, ma occhio alla Roma: il ‘balletto’ è pronto a ripartire.