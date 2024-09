Stangata UEFA ufficiale: trasferta vietata

Pugno duro della UEFA e stangata ufficiale dopo l’esordio nella competizione europea. Ecco la sanzione decisa dall’organismo che amministra il calcio in Europa.

Non sono mancati episodi da analizzare per quel che riguarda il comportamento dei tifosi, nelle prime giornate delle nuove competizioni UEFA. Ieri la Roma ha debuttato nella nuova Europa League, pareggiando per 1-1 contro i baschi dell’Athletic Club. La formazione guidata da Valverde in panchina ha raggiunto il pareggio con una rete a 5 minuti dal novantesimo. Nel momento della marcatura i sostenitori provenienti da Bilbao si sono resi autori di un gesto da condannare sulle tribune dello stadio Olimpico. I tifosi baschi hanno lanciato una torcia nella tribuna Monte Mario, settore affollato di famiglie e tra i più tranquilli dello stadio Olimpico. E c’è un’altra tifoseria spagnola che è finita nella bufera dopo l’esordio della propria squadra in trasferta.

Un’altra tifoseria della Liga è finita nella bufera dopo il debutto in trasferta, ma stavolta in Champions League. Parliamo del Barcellona, che è stato sconfitto dal Monaco nella prima giornata della nuova formula della massima competizione europea. La squadra guidata da Hansi Flick è rimasta in dieci uomini dopo pochi minuti e la rete di Yamal non è bastata per evitare la sconfitta per 2-1 in casa dei monegaschi.

UEFA, bufera sui tifosi del Barcellona in Champions League: stangata UFFICIALE

La polemica divampa però con quanto accaduto sugli spalti dello Stade Louis II di Monaco. I tifosi del Barcellona hanno esposto una pezza di chiara matrice razzista, che citava il nome del tecnico Flick, ricordano un motto della Germania nazista.

La UEFA ha comunicato in queste ore le sanzioni inflitte alla tifoseria catalana. I tifosi del Barcellona hanno infranto il Regolamento Disciplinare UEFA sul tema del razzismo e/o altri comportamenti discriminatori. Per questo l’organismo che amministra il calcio in Europa ha inflitto una multa di 10 mila euro al club, oltre a vietare la prossima trasferta ai tifosi Blaugrana. Ecco di seguito quanto si legge nel dispositivo ufficiale:

– Ordinare l’esecuzione della misura disciplinare sospesa imposta dall’Organo di appello UEFA nella sua decisione del 17 aprile 2024 per il comportamento razzista dei suoi sostenitori, vale a dire vietare all’FC Barcelona di vendere biglietti ai suoi tifosi ospiti per la prossima (1) partita della competizione UEFA in conformità con l’articolo 26(3) del Regolamento disciplinare UEFA.

– Di infliggere all’FC Barcelona una multa di 10.000 € e di vietare all’FC Barcelona di vendere biglietti ai suoi sostenitori in trasferta per un’ulteriore (1) partita di una competizione UEFA per il comportamento razzista dei suoi sostenitori. Tale divieto di vendere biglietti ai suoi sostenitori in trasferta è sospeso per un periodo di prova di un (1) anno , a partire dalla data della presente decisione.