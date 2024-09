Addio Friedkin e Roma agli arabi: “Fondo PIF pronto all’acquisto”

Roma venduta agli arabi, gli ultimi eventi in casa Friedkin sembrano aver tracciato la strada: annuncio prima della sfida col Venezia.

Gli avvenimenti di queste ultime settimane in casa Roma sono stati certamente in grado di catturare attenzioni e generare discussioni, oltre che a incrinare un rapporto rimasto pressoché sereno tra la piazza e i Friedkin nel corso di questi ultimi anni. Il progetto stadio, l’iniziale scelta di ripartire da Mourinho e campagne acquisti talvolta errate ma mai poco dispendiose economicamente avevano sicuramente permesso a Dan e Ryan di rappresentare figure ben viste nella Capitale.

L’esonero dello Special One a gennaio, però, aveva contribuito a cambiare questa situazione di equilibrio, aggravatasi ulteriormente nel corso di quest’ultimo periodo, contraddistinto dall’improvvisa quanto inattesa scelta di allontanare Daniele De Rossi dopo tre giornate di campionato.

Tale presa di posizione, come noto, è stata tutt’altro che ben accolta dai tifosi, principalmente per ciò che rappresenta Daniele per la città e la piazza, ma anche perché evento in grado di denunciare una presunta scarsezza di progettualità più volte recriminata dai tifosi a dirigenza e proprietà.

Roma venduta agli arabi, rispunta il fondo PIF

A fare ancora più rumore, poi, le tante voci e dinamiche che si sono abbattute sull’ormai ex CEO Lina Soulokou, dimessasi poco dopo l’esonero di Daniele De Rossi, lasciando una Trigoria protagonista di non pochi cambiamenti e sovversioni nel corso di questi ultimi mesi e anni. Proprio parallelamente a tale mole di eventi di grande novità, in queste parentesi non sono mai mancate voci circa presunte cessioni da parte di Dan e Ryan Friedkin del club giallorosso.

I motivi e i presunti indizi non sono mai mancati: dalle iniziali difficoltà burocratiche legate allo stadio, all’allontanamento di numerose figure professionali dal Centro Sportivo Fulvio Bernardini. La più importante, nonché ufficiale, è stata, però, rappresentata dal concreto interesse dei Friedkin per l’Everton, che potrebbe, dopo lo stallo iniziale, portare ben presto i due texani a prelevare in modo definitivo la proprietà del club inglese.

A poca distanza dal ben noto comunicato ufficiale col quale venivano rassicurati i tifosi della Roma circa la serietà e la concretezza di intenzioni e progettualità a lungo termine, però, non può passare in secondo piano l’annuncio avvenuto ai microfoni di Retesport.it, da parte di Dimitri Canello.

Alla vigilia di Roma-Venezia, oltre che a soffermarsi sulla gara di domani, il direttore di Trivenetogoal ha così parlato sul presunto passaggio di proprietà della Roma, finita a sua detta nel mirino saudita. “Posso dirvi che il principe, bin Salman, con ragionevole certezza sia determinato ad acquistare la Roma attraverso ovviamente il famoso fondo PIF. Si tratta di un’indiscrezione che sta rimbalzando con forza in ambienti arabi non solo finanziari”.