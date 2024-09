Calciomercato Roma, appuntamento già fissato

Giungono notizie direttamente dal centro sportivo Fulvio Bernardini, dove nel corso del prossimo futuro avverrà qualcosa di sorprendente

Per la Roma di Ivan Juric la sfida con il Venezia di mister Di Francesco rappresenta una prova del nove, quantomeno sul piano prettamente tattico, sul quale il match con gli spagnoli dell’Athletic Bilbao ha confermato gran parte degli elementi osservati nel confronto stravinto con l’Udinese.

In forte contrasto con quanto si poteva leggere e sentire sul conto di Juric (ma di fatto anche con quanto osservato più volte con il Torino dello scorso anno), la Roma appare come una formazione sorprendentemente votata alla fase offensiva, durante la quale svariati calciatori invadono l’area di rigore avversaria per fornire ai portatori di palla una considerevole quantità di opzioni.

Dunque, a prescindere dal pareggio in Europa League – giunto per una mancanza individuale più che per un errore tattico -, le impressioni sul piano prettamente calcistico sono indubbiamente positive, ma, ora, toccherà alla dirigenza restituire nuovamente una sensazione di una società solida, in cui gli equilibri e le gerarchie sono ben definite. Ecco che, in tal senso, sono giunte notizie a dir poco sorprendenti nel corso delle ultime ore.

Ghisolfi pronto a parlare in pubblico: data fissata

Nonostante una lunga serie di operazioni di calciomercato a manifestare la bontà del suo lavoro, la figura di Florent Ghisolfi è più volte rimasta in sordina in termini mediatici, al contrario della gran parte dei direttori tecnici e sportivi delle altre big di Serie A, più volte apparsi davanti ai microfoni.

Recentemente il nuovo direttore tecnico d’oltralpe ha manifestato interesse nell’apparire più presente accanto alla squadra, come testimoniato dalla sua presenza durante un intero allenamento a Trigoria.

Ora però, secondo quanto riportato da La Repubblica, l’ex Nizza avrebbe intenzione di fare il suo esordio pubblico davanti a dei microfoni. La finestra temporale in cui ciò avverrà è già stata fissata e si riferisce alla prossima pausa delle nazionali.