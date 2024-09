Calciomercato Roma, lampi da tuttocampista: il primo ‘regalo’ di Juric

Roma, i segnali lanciati nel corso dell’ultima apparizione ufficiale non possono e non devono essere trascurati: così cambia tutto

A pochi giorni dal fischio d’inizio della gara contro il Venezia in programma domenica alle 15 allo stadio Olimpico, la Roma ha cominciato a preparare l’importante impegno di campionato contro gli uomini di Eusebio di Francesco. Dopo aver conquistato la prima vittoria stagionale contro l’Udinese, gli uomini di Juric non hanno alcuna intenzione di fermarsi e vogliono allungare la striscia di risultati utili consecutivi.

Nonostante la beffa finale, anche contro l’Athletic Bilbao i giallorossi hanno offerto una buona prestazione complessiva. Se si esclude il rush finale dei baschi, che non ha prodotto occasioni concrete eccezion fatta per l’azione che ha portato al gol di Paredes, la Roma ha tenuto bene il campo, riuscendo a creare diverse situazioni pericolose. Grazie a rapide verticalizzazioni, la squadra di Juric ha fatto male alla retroguardia di Valverde, non riuscendo però a chiudere l’incontro. Da segnalare, oltre alle prestazioni di Dovbyk e Angelino, anche la prova offerta da Tommaso Baldanzi. Libero di svariare sulla trequarti nelle zolle di campo lasciate libere da Paulo Dybala, l’ex Empoli è riuscito a cucire molto bene l’azione. Frizzante palla al piedi, il jolly della Roma ha messo in mostrato anche buoni tempi di inserimento.

Roma, Baldanzi in crescita: come cambiano le gerarchie di Juric

Dopo il gol nel finale trovato contro l’Udinese, Baldanzi ha risposto nuovamente presente. Più in generale, il centrocampista offensivo italiano si sta rivelando una freccia importante nell’arco della Roma dall’inizio di questa stagione. Tra i migliori contro l’Empoli, il classe ‘2003 sta sfruttando le occasioni che è stato in grado di ritagliarsi.

Con spirito di abnegazione, qualità e fantasia, Baldanzi ha tutte le carte in regola per inserirsi con forza negli schemi di Juric. La sensazione è che, nel caso in cui il tecnico della Roma dovesse continuare a puntare sul 3-4-2-1, l’ex Empoli dovrà giocarsi il posto con Pellegrini, laddove il capitano giallorosso non venga schierato come mezzala di centrocampo. Con due pedine mobili come Pisilli e Koné e un play maker in cabina di regia, però, la compagine capitolina sta cominciando ad assumere una forma sempre più precisa. Con un Baldanzi pimpante nel proprio motore, sempre più al centro della Roma. Il tutto con inevitabili conseguenze anche sulle possibili voci di mercato.