Cessione Roma, Canello: "Possibilità economiche illimitate" | ESCLUSIVO

Cessione Roma, Asromalive.it ha intervistato in esclusiva il giornalista Dimitri Canello. Ecco le parole nel merito dell’interesse del Fondo Pif

Si intensificano le voci di un interesse concreto del Fondo Pif nei confronti della Roma. E sul canale Twitch di Asromalive.it è intervenuto il giornalista Dimitri Canello.

“Per motivi professionali ho dei contatti con il territorio arabo. Persone che mi riferiscono. Da molte settimane si sta parlando sul fatto che PIF, del principe Salman, è nell’ordine di idee di provare a fare un tentativo di comprare la Roma. Per capire cos’è questo fondo, è quello che ha favorito l’arrivo di Ronaldo, Benzema, Firmino. Quindi possibilità economiche illimitate”. “La Roma ha già smentito, ma io non sono sorpreso di questa smentita. Ne sono arrivate tantissime, io non so questa trattativa andrà a buon fine. Dico solo che l’interesse c’è e ci sono degli elementi che fanno capire questo: lo sponsor e anche l’arrivo di Saul Abdulhamid. Situazioni che si parla”.

Cessione Roma, ecco le novità

“Se il fondo vuole prendersi la Roma lo fa senza pubblicità. Posso dire con certezza – ha continuato – che c’è un interesse. Delle fonti che me lo hanno detto mi fido molto”.

“Quello che potevo dire ho detto, altro non lo so – ha poi concluso, sollecitato -. Se dopo aver preso l’Everton vogliono cedere la Roma non mi stupirebbe. La proprietà è una che parla di meno al mondo, e queste sono strategie che decide la Roma e i Friedkin. Anomala, comunque, una cosa del genere guardando il calcio italiano. La Roma suscita interesse in Arabia, molto interesse. Sono convinto che c’è del vero. Poi la sicurezza non ce l’ho, dico non lo so. Bisognerebbe capire come i Friedkin intendano gestire la proprietà. Se tra qualche mese qualcosa succederà ci sentiremo di nuovo”.