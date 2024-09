Convocati Roma, UFFICIALE: la scelta su Dybala

Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la Roma ha comunicato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Venezia

Archiviato il pareggio dal sapore di beffa ottenuto in Europa League contro l’Athletic Bilbao, la Roma si rituffa in campionato con l’intenzione di dare continuità al largo successo con il quale i giallorossi hanno regolato l’Udinese. All’Olimpico, Dybala e compagni se la vedranno con il Venezia di Di Francesco, in grado di battere il Genoa poi ‘schiacciato’ anche dalla Juventus.

A calamitare l’attenzione mediatica in casa Roma, ad ogni modo, erano anche le condizioni di Paulo Dybala. Uscito anzitempo nel corso della sfida di Europa League, la ‘Joya’ aveva accusato un indurimento al flessore sinistro. Le condizioni del numero 21, pur monitorate con attenzione, non avevano comunque destato particolari preoccupazioni. Prova ne sia la presenza di Dybala nella rifinitura pre Venezia, con l’attaccante argentino che ha svolto regolarmente l’ultimo allenamento prima della gara di domani, così come Pellegrini e Celik. Ecco perché sia la ‘Joya’, sia il capitano della Roma sia il terzino turco figurano regolarmente nella lista dei convocati:

PORTIERI: Marin, Ryan, Svilar

DIFENSORI: Angelino, Celik, Dahl, Hermoso, Hummels, Mancini, Ndicka, Sangaré, Saud

CENTROCAMPISTI: Cristante, El Shaarawy, Koné, Paredes, Pellegrini, Pisilli

ATTACCANTI: Dovbyk, Dybala, Shomurodov, Soulé