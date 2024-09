Inter-Juventus, si chiude il sipario: ribaltone e nuovo ‘accordo’

Nonostante le prime schermaglie in vista di una lotta Scudetto ancora tutta da definire, Inter e Juventus continuano ad essere al centro di indiscrezioni di mercato

Chi si aspettava una campionato subito monopolizzato dalle ‘prime della classe’ è stato chiamato a rivedere i suoi piani. Lo scivolone dell’Inter in campionato, unita alla pareggite della Juventus hanno contribuito a creare un gruppo di squadre piuttosto folto in vetta alla classifica. Probabilmente anche per questo voci ed indiscrezioni sulle nuove possibili mosse di Inter e Juventus continuano a tenere banco. Se non nel breve periodo, sicuramente in un’ottica più ampia.

Sono da inserire proprio in questo filone gli spifferi riguardanti i contatti sempre più fitti intrattenuti da Cristiano Giuntoli, alla ricerca di un vice Vlahovic a cui consegnare le chiavi dell’attacco. Di fatto uno degli obiettivi numero uno della ‘Vecchia Signora’ risponde al nome di quel David che continua ad essere monitorato con una certa attenzione anche dall’Inter. Tuttavia, occhio anche alla situazione riguardante le corsie esterne. Delle scorse ore, ad esempio, è l’annuncio del rinnovo del contratto di Denzel Dumfries. Inoltre, con l’intento di consegnare a Simone Inzaghi un’alternativa polivalente, abile a giostrare sull’esterno e come braccetto, l’Inter avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi anche per Takehiro Tomiyasu, sul quale ci sarebbe anche l’interessamento della Juventus (sempre in proiezione estiva).

Calciomercato Juventus e Inter, dall’Inghilterra: l’Arsenal non molla Tomiyasu

Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra, però, l’Arsenal non avrebbe alcuna intenzione di privarsi dell’ex difensore del Bologna. Secondo quanto evidenziato da Football Insider, infatti, i Gunners sarebbe stuzzicati all’idea di sfruttare un’opzione presente nel contratto del nipponico per prolungarne di un anno la scadenza dello stesso, fissata attualmente al 30 giugno 2026.

Ragion per cui, i londinesi vogliono continuare a puntare forte su Tomiyasu, profilo importante per lo scacchiere tattico di Arteta proprio per la sua capacità di interpretare al meglio le diverse fasi di gioco. Accostato in tempi non sospetti anche al Napoli, dunque, il classe ’98 dovrebbe dunque continuare la sua esperienza in Premier League con la maglia dell’Arsenal, restio ad avallarne una cessione. Marotta e Giuntoli sono stati avvisati: Tomiyasu non è in vendita.