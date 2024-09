Roma, UFFICIALE: ritorna dopo nove mesi

Ultim’ora Roma, è UFFICIALE: dopo 9 mesi di assenza ritorna tra le convocate. Un recupero fondamentale per la squadra in questo momento

Non solo la squadra di Juric ha iniziato a giocare in Europa, ma anche quella di Spugna ha già esordito nella massima competizione europea. E ha conquistato, per il terzo anno di fila, la qualificazione ai gironi della Champions League.

Il debutto è previsto per il prossimo 8 ottobre, in casa contro il Wolfsburg alle 18:45. Ma domani, al Tre Fontane, arriva il Napoli: e dopo due pareggi e una vittoria in Serie A è di fondamentale importanza non perdere ulteriore contatto tra quelle che stanno davanti. Anzi, si deve sperare di accorciare le distanze. In poche parole è un match assai delicato, non decisivo, perché siamo solamente all’inizio. Ma può dire tanto.

Ultim’ora Roma, ritorna Aigbogun

E per affrontare al meglio i prossimi impegni servono tutte le ragazze che il tecnico ha a disposizione. Anche perché, per dire, la prossima settimana ci saranno Inter in trasferta, Wolfsburg e poi Juventus sempre lontano da casa. Devono girare tutte. E dopo nove mesi, visto che s’è fatta male nello scorso mese di gennaio, è tornata tra le convocate anche Eseosa Aigbogun. Messo alle spalle il problema al ginocchio – si era rotta il crociato – tornerà assai utile nel corso della stagione.

Contro il Servette, nel cuore della settimana che si sta per concludere, era anche tornata Pilgrim. E sono davvero dei recuperi fondamentali, di quelli che aiutano nelle scelte. Domani, comunque, Spugna potrebbe fare un po’ di turnover. Giusto così visto il il tour de force che la sua squadra si appresta ad affrontare.