Roma-Venezia, emergenza Di Francesco: “Ha dei problemi”

Roma-Venezia, non solo Juric: anche il tecnico dei lagunari, ex giallorosso, Eusebio Di Francesco, ha parlato in conferenza. Le sue parole che annunciano un altro forfait

Domani c’è Roma-Venezia, la terza di fila in casa per i giallorossi di Ivan Juric. Oggi il tecnico che ha preso il posto di Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa (qui tutte le sue parole) e, dall’altro lato, anche Eusebio Di Francesco ha risposto alle domande dei cronisti.

Intanto non ci saranno né Altare e né Duncan: entrambi erano fuori e non sono recuperati. Mentre Di Francesco, dopo la squalifica, potrà contare di nuovo sulle prestazioni di Nicolussi Caviglia. “Farò qualcosa di diverso – ha spiegato l’ex Roma rispondendo a una domanda sulla formazione – preparo sempre strategie differenti. Non è la stessa partita del Genoa. Ci saranno momento in cui avremo il pallino, in altri un po’ meno”.

Roma-Venezia, Yeboah in dubbio

Di Francesco ha inoltre parlato di un altro problema, quella a Yeboah: “Ho dei dubbi – ha commentato – perché ha avuto un problemino”.

Poi sulla Roma: “Mi aspetto una squadra aggressiva sia come principi di gioco e in generale. Che va uomo su uomo. E mi aspetto anche che ci sia un po’ di turnover visto che vengono da diverse partite”. Di Francesco lo scorso anno è il tecnico che ha dato fiducia incondizionata a Soulé: “Li rivedo con grande piacere, sono molto legato a lui, quando vedo ragazzi che amano e il lavoro che fanno e nello stesso ci mettono l’anima non posso che apprezzarlo” ha concluso.