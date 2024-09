Roma-Venezia, infortunio Dybala: ecco l’ultimo test

La Dybala-dipendenza prosegue? Le prossime ore saranno fondamentali per valutare le condizioni di Paulo Dybala prima del match con il Venezia

Sinora la Roma di Ivan Juric, al netto di un pareggio giunto nei minuti finali nel match con gli spagnoli dell’Athletic Bilbao, sembrerebbe aver manifestato una sorprendente disinvoltura sul piano tecnico-tattico. Il gol subito nella prima giornata di Europa League non è certamente da impugnare ad una mala gestione tattica della fase difensiva, poiché, in entrambi i duelli aerei vinti dagli spagnoli, i giallorossi erano in realtà in superiorità numerica.

Vi sono tuttavia ancora da svolgere alcuni test importanti, tra i quali spicca senza dubbio alcuno quello relativo alla fase offensiva in assenza di Paulo Dybala. La Joya ha abbandonato il campo a metà partita e sarebbe poco onesto intellettualmente far finta che non sia cambiato nulla da quel momento in poi.

Se è vero che le indicazioni di Juric hanno indubbiamente aiutato la Roma a confermare più volte il dominio territoriale del rettangolo verde, è altrettanto evidente come, dal momento in cui Dybala si è accomodato in panchina, è iniziata una preoccupante opacizzazione della manovra.

Quella che fino a qualche minuto, grazie alle intuizioni e la precisione millimetrica dei servizi della Joya, appariva come una difesa permeabile, di colpo è divenuta una recinzione difficile da superare, in particolare negli ultimi metri. In vista del match con il Venezia di Di Francesco, ecco le ultime sulle condizioni del fantasista argentino.

Ultimo test per Dybala prima del Venezia

Nelle scorse ore l’assenza di Dybala durante il match con il Venezia appariva come qualcosa di scontato, ma, alla luce degli esami e dunque dell’assenza di lesioni reali, l’ultimo test di oggi durante la rifinitura potrebbe riservare più di una sorpresa.

Mentre Matias Soulé scalpita nella speranza di poter ottenere una maglia da titolare per seminare il panico nella difesa del Venezia – la partita con gli uomini di Di Francesco appare come il contesto più fecondo per ritrovare la fiducia con il pallone e soprattutto con il popolo giallorosso -, a Trigoria si svolgerà in data odierna l’ultimo allenamento prima del match e, di conseguenza, Juric e colleghi potranno nuovamente osservare le condizioni del numero 21.