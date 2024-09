Colpo di scena Juventus-Osimhen: il blitz indirizza l’affare

Colpo di scena Juventus-Osimhen. Il mercato 2024 si è chiuso poche settimane fa, ma la società bianconera sta già pensando alla sessione 2025.

Il mercato passato, presente e futuro. Non si hanno ancora responsi precisi sugli ultimi arrivati in casa Juventus, ma non soltanto, che si pensa già alla sessione della prossima estate. In verità non sono soltanto i club italiani a proiettarsi nel futuro.

Al di là della Manica, dove si disputa il campionato più bello del mondo i grandi club pensano già al mercato 2025. I grandi affari non si chiudono, di norma, a gennaio e sono soltanto i grandi affari quelli che interessano i top club della Premier League. E la Premier League guarda con interesse al campionato italiano. La tanto bistrattata Serie A viene monitorata per tentare di comprendere come e quando provare a portare via qualche profilo top. I media britannici stanno già lanciando la news riguardante l’interessamento dell’Arsenal per il centravanti della Juventus, Dusan Vlahovic, ma l’attaccante serbo non è l’unico ‘puntero’ osservato speciale.

Colpo di scena Juventus-Osimhen. Il finale è diverso

Doveva essere il protagonista quasi assoluto della sessione di mercato conclusasi lo scorso 30 agosto. Il Napoli ha atteso mesi per trovare il giusto acquirente per l’attaccante principe del suo terzo scudetto: Victor Osimhen.

Nessuno, infatti, si è mostrato disponibile a versare nelle casse partenopee la somma di 130 milioni di euro, l’equivalente delle clausola rescissoria. Secondo quanto risulta a footballinsider247.com il Chelsea continua a lavorare a fari spenti per affondare poi il colpo Osimhen la prossima estate. Si starebbe lavorando per trovare un accordo per una cifra attorno ai 40 milioni di sterline. La clausola rescissoria fissata dal Napoli è ben più alta ma a gennaio 2025 mancheranno soltanto 18 mesi alla scadenza del contratto del campione nigeriano. La qual cosa potrebbe spingere il Napoli ad accettare una somma decisamente inferiore pur di non rischiare di perderlo a zero. Sul centravanti nigeriano, ancora di proprietà del Napoli, ed ora in prestito al Galatasaray, c’ è anche l’interessamento della Juventus e di Cristiano Giuntoli, colui che lo ha portato a Napoli. Victor Osimhen è un nome concreto per la Juventus solo nel caso di partenza di Dusan Vlahovic.

Il Chelsea, però, sembra essere in vantaggio nella corsa al nigeriano.