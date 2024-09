Fiducia a tempo, nuovo allenatore: i Friedkin hanno già deciso

I Friedkin, dopo l’avvicendamento tra De Rossi e Juric, potrebbero prendere un’altra decisione davvero importante.

La Roma ha vissuto dei giorni davvero particolari, considerando i tanti cambiamenti che si sono succeduti: dall’avvicedamento in panchina tra Daniele De Rossi ed Ivan Juric alle dimissioni di Lina Souloukou. Nel frattempo, però, ci sono state anche due partite molto importanti per la stagione del team capitolino: Udinese in campionato e Athletic Bilbao in Europa League.

La gara contro il team friulano è stata vinta per 3-0, mentre il match contro i baschi è terminato con il risultato di 1-1. Dopo queste due partite, dunque, la Roma è attesa dalla sfida di oggi contro il Venezia dell’ex Eusebio Di Francesco.

I giallorossi, di fatto, sono sicuramente i favoriti per ottenere i tre punti, ma dovranno comunque prestare attenzione al Venezia, visto che arriva a questa sfida dal successo di una settimana fa contro il Genoa di Alberto Gilardino. Tuttavia, prima di questa partita contro i lagunari, bisogna evidenziare alcuni aggiornamenti che riguardano i Friedkin.

Everton, i Friedkin potrebbero esonerare Sean Dyche: ecco tutti i dettagli

Come riportato da ‘goodisonnews.com’, dopo che avranno il via libera definito dalla Premier League per l’acquisizione della maggioranza delle quote dell’Everton, i Friedkin potrebbero decidere di esonerare l’attuale allenatore dei ‘Toffees’, ovvero Sean Dyche.

La famiglia statunitense, infatti, non può permettersi di vedere il loro nuovo club retrocedere in Championship. Proprio per questo motivo, se l’Everton non dovesse risalire la classifica (ora è quindicesimo), i Friedkin potrebbero decidere di chiamare un nuovo allenatore.