Friedkin sta per cedere: “Offerte da oltre un miliardo”

Friedkin sta per cedere. In casa Roma c’è grande fermento o è soltanto una sensazione che si ha osservandola dall’esterno?

Sta per terminare il mese di settembre, il nono mese dell’anno. In questi primi nove mesi dell’anno 2024 quanti accadimenti si sono succeduti all’interno di casa Roma?

Tanti e tutti di rilevante importanza. E’ gennaio quando la Roma ha deciso di allontanare lo Special One, José Mourinho. I risultati insoddisfacenti e gli atteggiamenti ‘discutibili’ del tecnico portoghese hanno spinto la dirigenza giallorossa ad un passo non gradito da buona parte del tifo giallorosso. Al suo posto la proprietà americana si rivolge ad un pezzo di storia della Roma, Daniele De Rossi. I primi risultati positivi inducono a ritenere come giusta la scelta effettuata. Il finale di stagione, con la doppia mancata qualificazione alla finale di Europa League ed alla Champions League, ha lasciato parecchio amaro in bocca ma l’ex Capitan Futuro ha rinnovato il suo contratto con la Roma. E’ partito un nuovo progetto. Un progetto durato però, soltanto quattro gare di campionato. Fino all’esonero di Daniele De Rossi ed all’arrivo di Ivan Juric. Siamo ai giorni nostri con la grande novità che riguarda la famiglia Friedkin.

Friedkin sta per cedere. Gli arabi vogliono la Roma

Sembrava un’idea ormai tramontata ed invece, proprio nei giorni caldi della contestazione per l’esonero di Daniele De Rossi, è arrivata l’ufficialità dell’acquisto dell’Everton da parte del Gruppo Friedkin. Le rassicurazioni della proprietà americana sulla Roma, e sulla centralità di un progetto che non perde minimamente di importanza, lasciano per strada molti dubbi. L’Everton gioca in Premier League…

E la Premier League è un altro mondo rispetto alla Serie A. In tutti i sensi. Questo può spingere sempre più la famiglia Friedkin oltre Manica. E la Roma? Come ci informa controcalcio.com dall’Arabia Saudita arrivano chiari messaggi che lasciano intendere come vi sia la volontà, ed i denari necessari, per sbarcare nel nostro massimo campionato. Nei mesi scorsi vi sono stati degli abboccamenti con la società capitolina ma le offerte pervenute ai Friedkin sono sempre state ritenute insoddisfacenti. Gli arabi, però, ci sono. Sarebbero pronti ad un’importante offerta. Un miliardo di euro? AL momento non vi sono cifre ufficiali ma i tempi potrebbero essere maturi per un’altra grande sorpresa.