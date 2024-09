Ha stregato la Juventus: Giuntoli chiude il primo colpaccio

Ha stregato la Juventus. L’inizio di stagione dei bianconeri sta già offrendo i primi responsi. Riguardo un nuovo acquisto la decisione è già stata presa.

La nuova Juventus di questa stagione sta offrendo ed offrirà, chissà per quanto tempo ancora, infiniti spunti di discussione. Una bella mano la dà, senza dubbio, la ‘creatività di Thiago Motta. Oppure il ‘metodo Motta’ come lo ha definito il direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli.

Una Juventus che cambia volto, e volti, ad ogni gara. Una Juventus che non dà punti di riferimento poiché è lo stesso Thiago Motta che non ama darli. A nessuno. Che siano i suoi giocatori o l’esercito di critici. La Juventus che, dopo l’esordio del terzino sinistro, Jonas Rouhi, al Luigi Ferraris di Genova, contro i rossoblù di Alberto Gilardino, è la squadra che ha schierato più giocatori Under 21, ovvero profili nati dal 2003 in poi, come titolari in questo campionato. Grazie alle scelte di Thiago Motta sono già quattro: Kenan Yildiz, Samuel Mbangula, Nicolò Savona e Jonas Rouhi. Le prime sei giornate di campionato della formazione bianconera hanno ‘regalato’ ulteriori motivi di analisi che rimandano direttamente all’ultimo mercato della Juventus.

Ha stregato la Juventus. Pierre Kalulu verrà riscattato

La Juventus ha ufficializzato il suo acquisto il giorno 21 agosto, il campionato di Serie A è già iniziato. Il 26 agosto Pierre Kalulu è già in campo a Verona. Thiago Motta non gli ha dato nemmeno il tempo di respirare la nuova aria della Continassa. Subito in campo.

Fiducia totale ed immediata per il difensore arrivato alla Juventus dal Milan con la formula del prestito oneroso, poco più di 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro, più 3 di bonus e 10% sulla futura rivendita. Alla fine di settembre si può già annunciare che la Juventus riscatterà il difensore francese, classe 2000. E’ già un elemento irrinunciabile all’interno del nuovo pacchetto difensivo della Juventus di Motta. Sia che agisca da terzino destro sia da difensore centrale accanto a Bremer, le prestazioni sono di assoluto livello. Dopo la delusione per il mancato acquisto di Riccardo Calafiori e ‘la beffa’ Jean-Claire Todibo, la scelta finale della Juventus di Pierre Kalulu è parsa a molti soltanto un economico ripiego.

Il campo ha emesso una sentenza diversa e già definitiva: riscatto.