Juric esalta Pisilli, annuncio dopo Roma-Venezia: “Non lo volevo dire”

Roma-Venezia, le parole di Ivan Juric al termine della vittoria in rimonta su Di Francesco. Annuncio a Dazn su Pisilli e non solo.

“Nel secondo tempo abbiamo alzato il ritmo e giocato meglio. Non dimentichiamo, anche se non volevo dirlo prima della partita, della grande intensità che ha caratterizzato la partita di giovedì. Ci può stare arrancare un po’. Abbiamo quattro-cinque giovani con talento, gamba ed entusiasmo e voglia di imparare. Bisogna essere lucidi nelle scelte, ma li vedo bene: sono belli, puri e gente giusta come Pisilli, Koné, Soulè“.

“Siamo passati ad una difesa a quattro e ci siamo trovati molto bene, per poi aprirci a tre e creare superiorità numerica con il centrocampista. Anche i subentranti hanno dato una grande mano, come Paredes. Alcuni li ho visti un po’sotto, ma era comprensibile dopo la gara con l’Athletic Bilbao“.

“Non mi sembra di aver detto che gli manchi voglia di vincere: ero contento della partita di giovedì, non è mai mancata voglia di vincere, che riscontro, invece, ogni giorno nella squadra. Oggi abbiamo attaccato tanto e i ragazzi in questi dieci giorni hanno dimostrato di lavorare tanto e di voler crescere. Sono molto contento per il proseguimento della stagione“.

“C’è tanto da migliorare, le due partite precedenti le abbiamo giocate bene, oggi molto bene il secondo tempo. Il controllo con Udinese e Athletic è stato fantastico, oggi siamo andati più in difficoltà da questo punto di vista, ma vanno dati i meriti al Venezia che gioca un bel calcio“.