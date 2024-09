La Roma è sempre più vicina: stravolta mezza squadra

Stravolta mezza squadra di titolari, il pensiero della Roma è sempre più evidente e vicino. Ecco le scelte in vista della sfida a Juric.

L’Europa League torna sotto i riflettori questa settimana, con la seconda giornata della fase a gironi. Tra le squadre in campo c’è anche la Roma, che sarà impegnata in una trasferta in Svezia contro l’Elfsborg. I giallorossi, dopo il pareggio contro l’Athletic Bilbao nella prima giornata, sono tornati alla vittoria in campionato battendo il Venezia grazie a un gol di Pisilli. Ora la squadra di Juric è determinata a ottenere il suo primo successo europeo di questa stagione contro una formazione svedese che, attualmente, occupa il quinto posto nel proprio campionato.

In Svezia, l’Elfsborg ha appena ritrovato la vittoria dopo due pareggi consecutivi in Allsvenskan, il campionato nazionale. La squadra ha battuto il Kalmar in trasferta per 3-1, riducendo il distacco dall’AIK nella corsa per un posto nelle competizioni europee a quattro punti. “Ora sentiamo davvero di essere in corsa”, ha dichiarato il capitano Johan Larsson, che ha iniziato solo la sua seconda partita sotto la guida del nuovo allenatore Oscar Hiljemark, subentrato a giugno.

L’Elfsborg pensa già alla Roma, quattro cambi prima dell’Europa League

L’Elfsborg è attualmente diviso tra due importanti sfide europee, avendo affrontato l’AZ Alkmaar mercoledì scorso e in attesa della partita contro la Roma giovedì. Per il match di campionato contro il Kalmar, Hiljemark ha operato quattro cambi nella formazione titolare, mantenendo alta la rotazione della rosa per preservare le energie.

Nonostante una partenza complicata, con il Kalmar che è passato in vantaggio al 4° minuto grazie a un errore del portiere Pettersson, l’Elfsborg ha saputo reagire con determinazione, conquistando tre punti fondamentali per mantenere vive le speranze di qualificazione europea. Ora, con la fiducia ritrovata e una vittoria alle spalle, l’Elfsborg si prepara a sfidare la Roma, consapevole dell’importanza di ottenere un buon risultato davanti ai propri tifosi.