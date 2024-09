Pazienza finita, reparto della Roma ‘svuotato’: hanno detto basta

Pazienza finita. Nonostante la seconda vittoria consecutiva della formazione guidata di Ivan Juric, i tifosi giallorossi sono stanchi di ‘qualcuno’.

Una brutta prestazione, e la paura di non farcela. Alla fine è arrivata addirittura la vittoria dopo che alla fine del primo tempo era partita la contestazione da parte dei tifosi giallorossi. E questa volta Daniele De Rossi non c’entrava nulla.

Una brutta Roma porta a casa tre punti. Brutti, sporchi ma buonissimi per una classifica che comincia d avere contorni un po’ più da Roma. Ivan Juric conquista la sua seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta nella sua gara d’esordio sulla panchina giallorossa contro l’Udinese. Il giovane Pisilli è l’unico motivo per sorridere, tre punti a parte. Per il resto è stata una sfida di dimenticare in toto. Da Pellegrini a Cristante, da El Shaarawy a Soulé, tutti, o quasi, hanno motivo di dolersi per la prestazione fornita. Proprio perché la Roma è riuscita comunque ad ottenere il massimo risultato possibile è opportuno esaminare cosa non è andato. A tal proposito i tifosi della Roma sembrano avere idee molto chiare.

Pazienza finita. Celik a casa

In una giornata in cui tutto è andato storto, nonostante il positivo risultato finale, vi è una costante negativa nella Roma. E riguarda la fascia destra.

Venezia a parte, la corsia mancina con Angelino ed El Shaarawy ha sempre assicurato qualità e concretezza. Il problema è a destra dove né Celik né Saud possono assicurare un rendimento almeno sufficiente. E i tifosi della Roma sembrano aver perduto ogni speranza: “Ancora con Celik, Pellegrini e Cristante, ma che abbiamo fatto di male“. Gli obiettivi sembrano precisi: “Celik o Saud, praticamente giocamo in 10 senza un terzino tutte le partite” e si arriva alla conclusione finale “Il blocco italiano storico (ci metto anche El Sha) ad oggi è una roba indecente. E se ci aggiungiamo Celik fa mezza squadra. Chiaro che poi a momenti non batti manco il Venezia in casa“. Tanto malumore tra i tifosi. E meno male che la Roma ha vinto.