Probabili formazioni Roma-Venezia: scelto il vice Dybala

Probabili formazioni Roma-Venezia, le possibili scelte di Ivan Juric dopo il pareggio di giovedì in casa contro il Bilbao

La Roma di Ivan Juric è apparsa decisamente meno compatta nel match di giovedì contro il Bilbao, non riuscendo a ripetere quanto di buono visto nel primo tempo e per larghi tratti della gara contro l’Udinese, vinta con un netto 3-0 ed una prestazione decisamente più convincente sia in fase offensiva che in quella di non possesso.

Buone notizie invece per quanto riguarda Paulo Dybala, uscito a inizio secondo tempo contro gli spagnoli a causa di un infortunio che si temesse essere più grave di quanto poi si è rivelato in realtà. L’argentino però dovrebbe essere comunque tenuto a riposo dal tecnico, in vista dei tanti impegni ravvicinati tra campionato e coppa.

Probabile invece la presenza di Celik, anche se il turco dovrebbe partire dalla panchina, mentre tra gli indisponibili c’è sempre il nome di Nicola Zalewski, nonostante le voci che lo vedono vicino ad un rientro in rosa. Ecco le possibili scelte dei due allenatori in vista del match di domenica all’Olimpico.

Probabili formazioni Roma-Venezia: out Dybala, possibilità per Soulé?

Non c’è tempo per la Roma di pensare alla delusione del pareggio nell’ultima partita contro il Bilbao. Per i giallorossi infatti è già tempo di scendere in campo contro il Venezia, in un match che sulla carta appare facile, ma che può comunque nascondere diverse insidie, soprattutto se non viene affrontato con il giusto approccio mentale.

La formazione capitolina si vede costretta a rinunciare a Dybala, fattore che può garantire un’ulteriore chance a Matias Soulé, che dovrà essere abile nel mettersi in mostra per provare a ritagliarsi un posto tra i titolari.. A centrocampo dovrebbe essere confermato Cristante tra i titolari, affiancato da Manu Koné, con Celik ed El Shaarawy sulle fasce. Davanti dunque probabile l’impiego di Soulé in tandem con Baldanzi, che agiranno a supporto di Dovbyk. Ecco dunque le probabili scelte dei due allenatori.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; El Shaarawy, Cristante, Koné, Celik; Baldanzi, Soulé; Dovbyk

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Haps; Candela, Nicolussi Caviglia, Andersen, Zampano; Busio, Oristanio; Pohjanpalo