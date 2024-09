Roma, Juric ‘lancia’ Soulé e Koné e fissa l’obiettivo: “Voglio ripeterle”

Nel corso del pre-partita Ivan Juric ha dissipato alcuni dubbi in merito alla scelta di schierare il discusso Matias Soulé dal primo minuto

Il match tra la Roma di Ivan Juric e il Venezia di Eusebio Di Francesco sembrerebbe rappresentare più di quanto ci si aspetterebbe da una partita di fine settembre, a causa di una serie di delicati equilibri che caratterizzano sia la panchina giallorossa del croato appena sbarcato a Trigoria, sia quella del tecnico abruzzese attualmente impegnato nella laguna veneziana.

Dopo due partite, anche a causa di alcune prudenze obbligate, ecco i primi azzardi del nuovo allenatore della Roma, che schiera in campo un undici titolare privato del suo elemento più pregiato.

In seguito alla conferma che i fastidi riportati erano soltanto il prodotto di alcune sensazioni, Paulo Dybala è stato convocato per la sfida con il Venezia, ma nel suo ruolo partirà dal primo minuto Matias Soulé. Nel corso del pre-partita Ivan Juric ha rilevato le proprie impressioni sul giovane fantasista argentino, delucidando anche altre curiosità sull’undici titolare.

Juric su Soulé e Koné dal primo minuto

Il tecnico croato inizia proprio dall’impiego di Matias Soulé come fulcro tecnico-tattico della formazione: “Abbiamo piena fiducia in lui, è molto giovane ma siamo convinti che possa fare molto bene”.

Cruciale per il numero 18 mettere finalmente in mostra le sue luccicanti qualità, così da scalare le complesse gerarchie giallorosse (in questo momento anche lo stesso Tommaso Baldanzi appare più in forma dell’ex leader tecnico del Frosinone).

Juric si esprime anche sull’importanza della sfida e su Manu Koné: “Per noi oggi è una prova importante, nelle partite precedenti si sono viste cose molto positive e voglio ripeterle. Koné è un giocatore forte, tecnico e di gamba. Bisogna lavorare, ma è un ragazzo di grande prospettiva come Pisilli”.