Roma-Venezia, bufera giallorossa: li hanno ‘mandati via’

La Roma ha chiuso la prima frazione di gioco sotto di un gol per effetto della rete messa a segno da Pohjanpalo. Arrivano i primi verdetti

Lenta, abulica e con poche, pochissime idee. La Roma che ha chiuso il primo tempo della sfida con il Venezia sotto nel punteggio e letteralmente in balia dell’avversario sembra essere la copia sbiadita di quella pimpante e su di giri vista all’opera contro l’Udinese esattamente una settimana fa.

Pur provando a tenere in mano il pallino del gioco, la compagine di Juric si è esposta in almeno quattro nitide circostanze alle ripartenze del Venezia, capace di passare in vantaggio grazie a Pohjanpalo, che ha approfittato di una dormita totale della retroguardia della Roma per depositare in rete il pallone del momentaneo 0-1. A finire nel mirino della critica è stato soprattutto Bryan Cristante, poco ‘cattivo’ in occasione del gol subito e più in generale poco nel gioco. Traccheggiando in più di una circostanza, Cristante non è riuscito quasi mai a verticalizzare il gioco o comunque a dare sbocco alla manovra della Roma. Ecco una rapida carrellata di commenti con i quali i tifosi della Roma hanno bersagliato la prova di Cristante, criticando anche le prestazioni di Mancini e Pellegrini:

Cristante guarda, Pellegrini cammina. Celik non è capace.#RomaVenezia — Harald Bluetooth 🦎 🏴‍☠️ (@cittadinodigita) September 29, 2024

Pellegrini e Cristante sono in campo? #RomaVenezia — Stewolf 🐺💎 (@StewolfX) September 29, 2024

Sostituire Pellegrini Mancini e Cristante! — @marco.di.rocco (@marcodiroccov) September 29, 2024

Cristante ancora un volta guarda quando gli altro segnano. Però, lui e un giocatore di posizionamento — Kais KRIAA (@kaiskriaa79) September 29, 2024

Aspè, mi avevano detto che Cristante e Pellegrini non si potevano criticare.

Mi sono perso qualcosa? — L’Ipnorospo (@IpnoRo5po) September 29, 2024

I giocatori attuali, tranne poche eccezioni, sono scoppiati. Basta. Ci vuole coraggio. Pisilli in panca e cristante che sono 7 anni che è titolare. Puoi anche vincere 9 a 1 ma è tutto da rifare#RomaVenezia — Sandro De Filippis (@SandroDeFilippi) September 29, 2024