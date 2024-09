Sei cambi e vittoria a tavolino in arrivo: riscrivono la vetta della classifica

Ricorso ufficiale contro i sei cambi utilizzati dalla panchina e vittoria a tavolino in arrivo. La sentenza può stravolgere la vetta della classifica dopo l’annuncio del dirigente.

Presentato il ricorso contro l’errore tecnico in panchina, con sei sostituzioni effettuate, che può portare alla vittoria a tavolino che riscrive la vetta della classifica. Esplode un nuovo caso sul numero di cambi effettuati, che supera di uno slot i cinque consentiti e che può portare a stretto giro di posta ai tre punti a tavolino, con la palla che ora passa al giudice sportivo. Ecco quanto ha riferito il Ds della squadra che ha presentato il ricorso contro il numero di sostituzioni effettuate dagli avversari.

Correva l’anno 2021 quando sulla panchina della Roma sedeva Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese, oggi alla guida del Milan, finì sotto ai riflettori per aver effettuato sei cambi nella stessa partita in casa giallorossa. La Roma affrontava lo Spezia in Coppa Italia e la confusione in panchina portò alle sei sostituzioni, quando non era possibile superare il vincolo dei cinque cambi. Ora un caso simile è esploso nelle categorie minori, per la precisione nel Girone E della Prima Categoria in Emilia Romagna.

Sei cambi dalla panchina, c’è il ricorso ufficiale: vittoria a tavolino e vetta della classifica stravolta

Nella Prima Categoria dell’ Emilia Romagna scoppia il caso delle sei sostituzioni che, qualora confermate dalle autorità giuridiche sportive, porterebbero alla vittoria a tavolino. La cronaca ci porta in casa Ceretolese, formazione emiliana reduce dal pareggio per 1-1 in casa contro il Ravarino.

Il direttore sportivo della Ceretolese, Pier Paolo Domenichini, ha così parlato del caso dei sei cambi effettuati dagli avversari. Ecco le parole del dirigente emiliano, riportate dal sito Lapressa.it: “Abbiamo fatto ricorso semplicemente perché il Ravarino ha fatto sei cambi anziché i cinque consentiti dal regolamento.” Il dirigente aggiunge di essere in possesso di foto che testimoniano le sei sostituzioni effettuate durante la gara. Qualora il giudice sportivo accetti il ricorso, la Ceretolese avrebbe la vittoria a tavolino che la porterebbe al comando della classifica del girone.