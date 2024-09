Tempo scaduto, Allegri nuovo allenatore: esonero dietro l’angolo

Giungono indiscrezioni bollenti sulla possibilità di un incarico di rilievo per Massimiliano Allegri, attualmente fermo ai box dopo l’esperienza bianconera

Il valzer di allenatori andato in onda in Europa nel corso dell’estate è destinato a proseguire con lo svolgimento di una stagione controversa e complessa per svariati tecnici di grandi squadre, attualmente seduti su panchine a dir poco precarie.

Basti pensare alla Serie A, dove gran parte delle big hanno letteralmente ribaltato i propri staff per far spazio a nuovi allenatori e, come il caso De Rossi testimonia con particolare evidenza, le società che hanno investito di più non hanno alcuna intenzione di veder sprecati i propri capitali.

La concorrenza è alta, soprattutto considerando che alcuni allenatori di fama internazionale sono attualmente fermi ai box, pronti a subentrare in caso delle debacle dei colleghi.

Uno dei profili più ambiti in tal senso è senza dubbio alcuno quello appartenente a Massimiliano Allegri, il quale è stato fino all’ultimo un’utopia particolarmente agognata dalla dirigenza dell’AS Roma, poi ripiegata sul profilo indubbiamente meno altisonante di Ivan Juric. Recentemente sono emerse nuove indiscrezioni potenzialmente rivelatrici sul possibile futuro dell’ex tecnico della Juventus, il quale potrebbe proseguire la propria avventura in un top club europeo.

Allegri allo United? Le prossime settimane saranno decisive

Il Manchester United sta attraversando una fase piuttosto delicata della propria storia, fatta di ingenti investimenti e risultati deludenti. Al contrario di quanto avviene all’interno del centro sportivo dei rivali del City, tra i corridoi della sede dei Red Devils regna da svariate stagioni un diffuso malcontento, generato da una serie di annate poco coerenti con la dimensioni degli investimenti compiuti.

Eric Ten Hag è stato più volte vicino a fare le valige, ma, sino ad ora, la dirigenza e la proprietà dei britannici hanno sempre riposto piena fiducia nel tecnico olandese. Nel corso delle prossime settimane, tuttavia, i diavoli rossi avranno una serie di appuntamenti delicati, che potrebbero definire una volta per tutte il destino di Ten Hag.

Nel caso in cui l’altisonante formazioni dello United non dovesse collezionare risultati soddisfacenti, ecco che la pazienza potrebbe esaurirsi e, a quel punto, secondo quanto riportato da CaughtOffside, il profilo di Allegri rischierebbe di invadere le scrivanie della dirigenza inglese.