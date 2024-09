Addio UFFICIALE: spunta il messaggio di De Rossi

Addio UFFICIALE, Non ci sono più dubbi. E nel momento più difficile arriva il pensiero di un compagno di squadra, di un amico che non lo ha dimenticato.

Già quando si inizia si sa che ci sarà quel momento. Il momento in cui i lacci degli scarpini si scioglieranno per l’ultima volta. Almeno per le partite ufficiali.

Per anni c’è quasi il rifiuto soltanto ad immaginare quegli istanti, Troppo dolorosi. Perché è il momento in cui il sogno si chiude definitivamente e definitivamente si diventa ‘grandi’. E in quel momento il fatto che il sogno si sia realizzato e che sia stato infinitamente più bello di quanto mai sognato, non consola minimamente. Ci sono passati tutti i più grandi campioni della storia del calcio e, prima o poi, tocca a tutti. In molti casi lo si annuncia con largo anticipo ma non per abituare i tifosi all’idea. Lo si fa per abituare sé stessi ed iniziare ad entrare in quel triste ordine di idee. Lo stesso percorso, più o meno, intrapreso da Jeremy Menez. Anche per il fantasista transalpino è arrivato ‘il momento’ del ritiro dal calcio.

Addio UFFICIALE: le parole di Daniele De Rossi

21 anni ad inseguire il pallone con il desiderio di realizzare reti e fornire assist. A 37 anni è arrivato il momento per Jeremy Menez di dire: “Basta”.

E’ arrivato a Roma, sponda giallorossa, nel 2008. Una permanenza non molto lunga dal momento che ha salutato la società giallorossa nel 2011. Solo tre anni bastevoli, però, per fargli guadagnare il soprannome di Houdini perché in campo era in grado di regalare magie. Dopo la Roma il PSG e poi di nuovo il ritorno in Serie A per indossare la maglia rossonera del Milan. L’Italia, e la Roma, sono state qualcosa di speciale nella vita e nella carriera di Jeremy Menez. Speciali come le parole di un compagno di squadra ‘speciale: Daniele De Rossi. ““In bocca al lupo amico mio, che giocatore che eri”, queste le parole dell’ex tecnico giallorosso riportate da Il Corriere dello Sport.

Già quando si inizia si sa che ci sarà quel momento. Ed in quel difficile momento è bello ritrovare gli amici come Daniele De Rossi.