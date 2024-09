Bremer pedina di scambio: boom Juventus, ecco l’erede di Vlahovic

Bremer pedina di scambio: boom Juventus. la sfida contro il Genoa è passato e c’è il Lipsia alle porte. Il mercato, però, non va in ferie.

Un appuntamento tira l’altro. Il campionato della Juventus ha appena archiviato la sesta giornata. All’orizzonte prossimo c’è la Champions League ed una sfida difficile da disputare in Germania. Il Lipsia è avversario ostico.

Un appuntamento tira l’altro ma il mercato è sempre lì, pronto a lanciare i suoi dardi e a ‘tentare’ con obiettivi allettanti. La Juventus non è un’eccezione calcistica e pertanto anche la società bianconera subisce il fascino di suggestioni possibili. E se Cristiano Giuntoli, insieme al suo staff, monitorano il calcio nazionale ed internazionale anche le altre società si comportano esattamente alla stessa maniera e ‘monitorano’ la stessa Juventus. Esattamente come sta facendo, e già da qualche tempo, il Manchester United, che in casa Juventus punta un obiettivo preciso: Gleison Bremer. Una ‘vecchia’ passione che potrebbe mettere in moto un’intrigante trattativa nella sessione estiva 2025, come evidenziato da juvelive.it.

Bremer pedina di scambio: arriva Joshua Zirkzee

Passioni che il tempo non riesce a cancellare. Una volta possibili, divenute poi impraticabili, poi di nuovo possibili. E se il Manchester United ha una vecchia passione in casa Juventus, anche in casa dei Red Devils vi è una non vecchia, ma sicuramente certa passione della Juventus. Joshua Zirkzee.

Il tulipano olandese, sbocciato un anno fa nel Bologna di Thiago Motta è stato a lungo inseguito dalla Juventus. Poi l’elevata richiesta della società felsinea ha trovato nel Manchester United l’acquirente giusto. Da una parte il gigante d’ebano, colonna dell’imperforabile difesa bianconera mentre dall’altra il folletto ipertricotico in grado di far saltare le difese. Da una parte la Juventus e dall’altra il Manchester United. La prossima estate forse le due società si ritroveranno seduti allo stesso tavolo e potrebbero imbastire ‘la trattativa’. E se partisse Dusan Vlahovic…