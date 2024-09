Doppio rifiuto in Serie A per la Roma: incontro e firma a Trigoria

Incontro e firma a Trigoria, doppio rifiuto e priorità Roma: la società ha deciso da tempo. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La Roma, reduce dalle incertezze mostrate nella prestazione con il Venezia nella giornata di ieri, si ritrova a Trigoria per prepararsi a una settimana non poco nobile, che vedrà la squadra impegnata su più fronti.La stagione entra sempre più nel vivo e, dopo la pausa per le Nazionali, i giallorossi dovranno affrontare un calendario fitto, ripartendo dal match casalingo contro l’Inter. Fondamentale sarà consolidare i risultati recenti, senza trascurare quelle aree di gioco che necessitino miglioramenti per aumentare il livello di prestazioni.

Parallelamente agli impegni sul campo, i vertici del club sono impegnati in importanti valutazioni strategiche. A Trigoria, infatti, si lavora senza sosta anche fuori dal rettangolo di gioco, e tra i dossier più caldi vi è il futuro di Niccolò Pisilli. Il giovane centrocampista, che ha conquistato spazio sotto la guida di Mourinho e si è imposto definitivamente con Daniele De Rossi, ha attirato l’attenzione di diversi club, sia in Italia che all’estero.

Calciomercato Roma, dal doppio rifiuto in Serie A ai discorsi per il rinnovo: le ultime su Pisilli

A fare il punto su uno dei nomi più caldi e importanti di questo momento in casa Roma è stato Calciomercato.it. Stando a quanto da loro riferito, infatti, il Lecce, con Corvino sempre attento ai giovani talenti, e il Venezia di Di Francesco hanno tentato l’assalto in estate proprio al centrocampista in ascesa dei giallorossi.

Anche un club austriaco aveva palesato avances durante l’estate, ma la Roma, con il ds Florent Ghisolfi, ha fermamente respinto qualsiasi ipotesi di cessione. De Rossi, infatti, ha mostrato totale fiducia in Pisilli, tanto da influenzare le scelte del club, che ha blindato il giovane centrocampista.

A testimonianza del valore, non solo in prospettiva, del giovane Pisilli è, appunto, il rifiuto di ogni offerta. Il rinnovo del contratto del giovane è ora un aspetto non secondario per la dirigenza giallorossa, che inizierà a discutere i dettagli insieme al suo agente, Giorgio Ghirardi, dopo i primi colloqui tenutisi nei mesi scorsi. L’attuale accordo, in scadenza il 30 giugno 2026, era stato firmato due anni fa, ma vista la rapida crescita del giocatore, la Roma vuole assicurarsi la sua permanenza a lungo termine.