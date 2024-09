Incubo infortuni, Roma senza pace: esami per il titolarissimo

Incubo infortuni in casa Roma e apprensione intorno alle condizioni di un titolarissimo per Ivan Juric. Esami in programma nelle prossime ore a Trigoria.

La terza gara interna consecutiva per la Roma si è chiusa con la difficile vittoria in rimonta ai danni del Venezia. La squadra lagunare, guidata dall’ex Eusebio Di Francesco, è stata padrona del campo allo stadio Olimpico per larghi tratti di gioco. La prima frazione di gioco si è chiusa con gli ospiti avanti allo stadio Olimpico, con la rete di Joel Pohjanpalo subito prima del duplice fischio. La squadra guidata da Ivan Juric è riuscita a ribaltare il risultato nella parte finale del secondo tempo, grazie alla rete fortunata di Bryan Cristante e al primo gol del giovane Niccolò Pisilli. Il giorno dopo la seconda vittoria di fila in campionato, il tecnico giallorosso guarda con apprensione all’infermeria a Trigoria.

La Roma di Ivan Juric salva il risultato e poco altro nella prestazione fornita contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. La squadra ospite ha chiuso il primo tempo in vantaggio, con la rete del centravanti Pohjanpalo, prima di essere superata dai giallorossi con due gol nel giro di dieci minuti. A togliere le castagne dal fuoco in casa giallorossa ci ha pensato Niccolò Pisilli, neo ventenne, alla sua prima rete in carriera con la prima squadra della Roma. Ora, con la trasferta in Svezia in programma giovedì, Ivan Juric deve fare i conti con nuovi acciacchi ed infortuni dalle parti di Trigoria.

Infortuni Roma, stop per Mancini: esami a Trigoria per il vice capitano

C’è poco tempo per rifiatare in casa Roma, dopo le prime tre gare interne della gestione Juric ora sono in programma due importanti trasferte. La prima, giovedì sera in casa degli svedesi dell’Elfsborg, la seconda a Monza domenica prossima.

Il tecnico della Roma spera di avere a disposizione Gianluca Mancini. Il vice capitano giallorosso è stato sostituito nella ripresa con Juric che ha cambiato l’assetto tattico dei suoi. Fasciatura applicata alla coscia destra per il centrale difensivo, che svolgerà controlli a Trigoria nelle prossime ore.