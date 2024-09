Roma, altri gol per Juric: rinforzo immediato

La Roma si aggrappa a Niccolò Pisilli e conquista tre punti pesanti, in rimonta contro il Venezia, allo stadio Olimpico. Il baby centrocampista è solo l’ultimo dei giovani protagonisti in prima squadra.

Dopo aver trovato la prima rete con la Roma agli ordini di José Mourinho, per Niccolò Pisilli è arrivata la prima gioia in campionato con la prima squadra. Il giovane centrocampista, che pochi giorni fa ha compiuto 20 anni, si è regalato il gol vittoria nella rimonta allo stadio Olimpico contro il Venezia. Oltre alla rete del 2-1, realizzata di testa su calcio d’angolo di Leandro Paredes, il numero 61 giallorosso è apparso tra i più attivi nel centrocampo di Ivan Juric. L’esplosione del classe 2004 è solo l’ultimo degli esempi di giovani talenti cresciuti nel vivaio giallorosso di Trigoria.

Il settore giovanile della Roma è da sempre un fiore all’occhiello per la società giallorossa. Oltre ai tanti trofei conquistati dalle selezioni giovanili, Primavera e non solo, la lista di calciatori oggi protagonisti in Serie A ed in Europa è decisamente corposa. Dal capitano Lorenzo Pellegrini, passando per Davide Frattesi, Riccardo Calafiori e Gianluca Scamacca, senza dimenticare Matteo Politano, in gol ieri per il Napoli. L’arrivo in panchina di José Mourinho ha poi dato una decisa accelerata al processo del salto in prima squadra per i giovani cresciuti a Trigoria, partendo da Bove e Zalewski e finendo con il match winner della sfida di ieri, Niccolò Pisilli.

Roma, Pisilli sulle ali dell’entusiasmo: triplo rinforzo già pronto a Trigoria

Il centrocampista ventenne ha completato la rimonta ai danni del Venezia, festeggiando la prima rete in campionato con una corsa sfrenata verso la panchina della Roma. L’esplosione del giovane giallorosso è solo il più recente dei tanti salti dalla Primavera alla prima squadra giallorossa, ma non l’ultimo.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, ci sono almeno altri tre giocatori già pronti per entrare nelle rotazioni di Ivan Juric in casa Roma. Si parte dal difensore Nardin, passando per il terzo portiere Marin e già regolarmente convocato in prima squadra. C’è poi anche il classe 2006, terzino destro, Mattia Mannini.