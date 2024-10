Abraham non convince, pazienza finita: palla alla Roma

L’ultimo verdetto su Tammy Abraham non si è fatto attendere: i giallorossi sono stati nuovamente tirati in causa. Ecco cosa è successo

Dopo non essere riuscito ad apporre il suo nome nella lista dei marcatori del Milan in campionato, prosegue il momento no di Tammy Abraham – almeno sul piano realizzativi – anche in campo. L’attaccante inglese di proprietà della Roma – in prestito ai rossoneri nell’operazione che ha portato in giallorosso Saelemaekers, si è reso protagonista di una prestazione tutt’altro che appariscente contro il Bayer Leverkusen.

Sostituito a cavallo dell’ora di gioco per lasciare spazio ad Alvaro Morata, l’attaccante inglese come suo solito si è dato molto da fare anche in fase di non possesso. Tuttavia, ad alimentare non poche critiche da parte dei tifosi del Milan sono state almeno un paio di scelte errare di Abraham in fasi topiche della gara, oltre che una scarsa pulizia tecnica che gli ha impedito di capitalizzare alcune occasioni importanti. Sebbene sia stato autore di una prova volenterosa, dunque, Abraham non ha convinto a pieno i supporters rossoneri, che così hanno commentato la prestazione del loro attaccante:

Abraham è sempre stato scarso — Avv. (@_avvocato) October 1, 2024

Chiaramente sfiori il gol e poi lo becchi subito. Certo che Abraham è un bravo ragazzo, si impegna, corre, ma ha i piedi invertiti di cemento #Milan — Matteo (@Teolandia) October 1, 2024

E qualcuno qua voleva pagare 30 Abraham che non sta in piedi… — -MaLVo-RedBl4ck-🔴⚫️ (@Hunt3rExe) October 1, 2024

ABRAHAM IO TI VOGLIO BENE MA SEI INADATTO — Scimmietta Milanista spera negli arabi 🔴⚫ (@ScimmiettaMilan) October 1, 2024

con abraham abbiamo dato via il pacco del secolo, speriamo questi siano talmente matti da ricomprarlo — la vuelta de askone🇫🇴 (@iturbesimo) October 1, 2024

Aggiornamento Abraham 6 presenze col Milan 1 tiro in porta. Professione centravanti. — Bomber (@vieriinzaghi99) October 1, 2024