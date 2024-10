Calciomercato Roma, corsie d’emergenza: ribaltone Ghisolfi

Giungono notizie poco rassicuranti in merito ad una zona specifica del campo, dove la Roma di Ivan Juric dovrà correre ai ripari già a gennaio

Nel corso della giornata di oggi Ivan Juric ha concesso alla propria formazione un giorno di riposo per staccare dalla trafila di impegni previsti per questa fase della stagione giallorossa, durante la quale i capitolini stanno affrontando una sfida ogni tre giorni a causa dell’Europa League.

La doppia vittoria in campionato, al netto delle polemiche derivanti dalla faticosa rimonta con il Venezia, avrà indubbiamente permesso di far cessare quel fastidioso allarme che nelle scorse settimane caratterizzava le giornate dei calciatori giallorossi a Trigoria e, adesso, il mirino è puntato sulla prossima sfida europea contro gli svedesi dell’Elfsborg.

Sul piano squisitamente tattico in molti faticano ancora a definire con chiarezza la natura di questa Roma, anche se, con l’approdo del tecnico croato, pare che alcune agognate certezze siano finalmente state conquistate: per ora, sempre considerando la qualità delle avversarie in campionato affrontate dal croato – ovvero due formazioni indubbiamente competitive e ostiche, ma senza dubbio non all’altezza delle dirette rivali dei giallorossi per un posto in Champions -, Juric sembrerebbe aver spostato, e neanche di poco, il baricentro in avanti, costringendo spesse volte la propria linea difensiva a rientrare tempestivamente per evitare imbucate clamorose (nel corso del match con il Venezia – squadra notoriamente abile a ripartire con rapidità – la Roma ha rischiato più volte di pagare caro un certo ritardo in fase di copertura).

In tal senso la tifoseria sembrerebbe aver accesso un campanello di allarme per quanto concerne la questione esterni, vista e considerata una fascia destra ancora in fase di definizione.

Crisi sulle fasce: la Roma torna sul mercato

Il debutto di Abdulhamid nel match contro l’Athletic Bilbao, seppur breve, parrebbe non aver convinto il popolo giallorosso e, la presenza di Sangaré e Dahl in rosa sembrerebbe non calmierare affatto le preoccupazioni della tifoseria.

I due terzini appena citati hanno partecipato proprio ieri al match perso dalla Roma Primavera contro la Fiorentina, restituendo sensazioni poco rassicuranti per quanto concerne un potenziale utilizzo in prima squadra.

Gli sporadici sprazzi di qualità e velocità tentati da Sangaré, dunque, potrebbero non bastare a saziare la fame di esterni di questa Roma, che ora, in particolare dopo l’approdo di Ivan Juric, svilupperà gran parte della propria manovra proprio sulle fasce (come da insegnamento di Goan Piero Gasperini).

Florent Ghisolfi dovrà dunque iniziare a tastare il terreno per giungere al mercato di gennaio con le idee chiare e, secondo quanto riportato proprio oggi dalla nostra redazione, pare che un lavoro in tal senso sia già inziato.