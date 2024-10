Elfsborg-Roma: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Elfsborg-Roma: le probabili formazioni in vista della sfida valida per il secondo turno di Europa League. Una sfida da vincere per i giallorossi.

In campionato 6 punti in due partite per Ivan Juric. E se nel calcio devono contare soltanto i numeri questi sono dalla parte del tecnico croato. Poi possono venire anche le disamine tecniche con le evidenti lacune che sta mostrando la formazione giallorossa. Ma questo può avvenire anche dopo.

Ora occorre mettere fieno in cascina e risalire la china in classifica poiché le prime giornate di campionato sono state da incubo. anche per quel brutto inizio è stato esonerato Daniele De Rossi. Anche per quello. L’esordio in Europa League, all’Olimpico contro l’Athletic Bilbao, è stato insoddisfacente soltanto dal punto di vista del punteggio finale, 1-1. Ora il mezzo passo falso interno dovrà essere compensato con una vittoria in trasferta. La formazione svedese dell’Elfsborg può considerarsi un avversario alla portata dei ragazzi di Juric. Una vittoria rilancerebbe la Roma nella seconda competizione europea e darebbe ulteriore carica in vista del campionato.

Elfsborg-Roma. Le Probabili Formazioni

Sono in atto le valutazioni finali per i due tecnici, intenti ad immaginare il miglia schieramento possibile da mandare in campo. Di seguito le probabili formazioni di Elfsborg e Roma come riportate da ilromanista.eu.

Elfsborg (3-4-3): Pettersson; Larsson, Ibrahim, Yegbe; Hedlund, B. Zeneli, Ouma, Hult; A. Zeneli, Baidoo, Qasem Allenatore: Hiljemark;

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Paredes, Angeliño; Soulé, Baldanzi; Dovbyk Allenatore: Juric.

Dove vedere Elfsborg-Roma in tv e streaming

La sfida valida per la seconda giornata di Europa League tra Elfsborg e Roma sarà trasmessa in esclusiva su Sky. Si potrà seguire il match in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252, mentre la diretta streaming sarà garantita su NOW e Sky Go. Buona visione.