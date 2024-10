Roma, nuovo recupero per Juric: c’è la data del rientro

Roma, giovedì i giallorossi saranno impegnati in Europa League. Juric non potrà contare sul giocatore, ma almeno c’è una data per il rientro

In attesa di capire se Paulo Dybala, che ieri si è allenato a parte, sarà disponibile per la sfida di giovedì sera in Europa League contro l’Elfsborg, c’è un altro giocatore che sembrava potesse tornare disponibile da un po’ di tempo e che invece è ancora ai box.

E che nemmeno in questi giorni si sta allenando con il resto di compagni. Tant’è che anche ieri, secondo le informazioni che sono state riportate da Repubblica, avrebbe sostenuto un allenamento individuale. Le condizioni di Le Fée, il centrocampista francese che ha preso Ghisolfi, sono ancora da valutare. Lui, secondo il giornale, non ci sarà giovedì nell’impegno europeo. Ma quando torna Le Fée a disposizione? Bene, forse una data c’è.

Roma, Le Fée venerdì in gruppo

Oggi come sappiamo la squadra non si allenerà: Juric ha concesso un giorno di riposo e la ripresa è prevista domani con la rifinitura in vista del match europeo. Ma Le Fée anche oggi dovrebbe essere a Trigoria a lavorare in vista di un recupero e di un rientro in gruppo che si potrebbe verificare nella giornata di venerdì. Sì, così si legge: insomma, una data c’è e non sembra essere così tanto lontana.

Certo, c’è da dire anche un’altra cosa. Dopo la gara contro il Monza in programma domenica pomeriggio alle 18:00 (settore ospiti sold-out), ci sarà la sosta del campionato per via del doppio impegno della nazionale di Luciano Spalletti in Nations League contro Belgio e Israele. Insomma, Juric potrebbe anche decidere di non rischiare nulla per il match contro i brianzoli e puntare poi su un recupero completo dopo lo stop. Vedremo quale sarà la decisione del tecnico.