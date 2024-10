Calciomercato Roma, UFFICIALE: firma fino al 2027

Novità di calciomercato in casa Roma con la firma ufficiale a Trigoria. Sottoscritto il contratto fino al 2027, ecco l’annuncio del giovane calciatore sui social.

Per la prima volta dall’arrivo alla Roma è uscito allo scoperto Florent Ghisolfi. Il dirigente francese si è raccontato in una lunga intervista concessa ai quotidiani sportivi nazionali, in cui ha toccato diversi temi in casa giallorossa. Dal doppio addio di Daniele De Rossi e Lina Souloukou, ai casi Dybala e Danso nella sessione di calciomercato estivo. Il dirigente transalpino, arrivato a maggio in giallorosso dal Nizza, è anche uscito allo scoperto sul tema dei rinnovi contrattuali. Ghisolfi ha spento le voci su un possibile rinnovo per l’attaccante argentino, mentre ha aperto le porte ad un triplo prolungamento di contratto.

Il dirigente francese è entrato nello specifico nei casi di Mile Svilar e Nicolò Pisilli, senza dimenticare quanto accaduto intorno a Nicola Zalewski. L’ex Nizza ha aperto le porte al triplo prolungamento di contratto in casa giallorossa, col laterale polacco che è in scadenza a giugno 2025. In attesa di segnali ufficiali, anche per quanto riguarda l’estremo difensore ed il giovane centrocampista match winner contro il Venezia, la squadra giallorossa ha blindato un giovane attaccante protagonista lo scorso anno nella finale dello Scudetto Under 17, vinto dalla selezione romanista.

La Roma blinda il futuro, rinnovo UFFICIALE per Sugamele: firma fino al 2027

Parliamo di Alessandro Sugamele, attaccante classe 2007, tra i protagonisti della cavalcata tricolore negli Under 17 della Roma la scorsa stagione. Il bilancio dello scorso anno parla chiaro per l’attaccante: 22 presenze totali con l’Under 17 giallorossa, arricchite da 8 reti e 4 assist.

In attesa di scendere in campo con la Roma Primavera questa stagione, per l’attaccante diciassettenne è arrivato il primo contratto da professionista firmato a Trigoria. A testimoniarlo è stato lo stesso Sugamele, che ha condiviso su Instagram gli scatti della firma con il club giallorosso. Ecco la didascalia scelta dal giovane attaccante: “Orgoglioso di firmare il mio primo contratto da professionista con la squadra che tifo fin da bambino […] È solo l’inizio, forza Roma!“